«Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией

Новый партнер двукратной чемпионки мира актер Федор Федотов — о финальных съемках «Ледникового периода».

Ситуация вокруг партнера Евгении Медведевой на проекте «Ледниковый период» стала одним из главных событий шоу. В первых четырех выпусках двукратная чемпионка мира выступала с блогером Даней Милохиным, вместе с которым внесла вклад в победу команды Александра Жулина. После этого Милохин покинул проект, сославшись на усталость, а Жене в срочном порядке начали искать другого партнера.

Им оказался актер Федор Федотов, победитель прошлогоднего сезона «Ледникового периода». Жене и Феде пришлось марафонскими шагами догонять остальных участников и катать по две программы в день. Финал отсняли в прошедшее воскресенье, хотя покажут этот выпуск еще нескоро. После заключительных съемок Федотов пообщался с журналистами и рассказал, как работалось с Евгенией, сравнил свою предыдущую партнершу Татьяну Волосожар и Женю Медведеву и признался, будет ли следить за чемпионатом мира по футболу.

«Ледниковый период» был испытанием для меня и Жени

— Каким для вас был этот сезон «Ледникового периода»?

— Сезон мимолетный. Надо признать, сезон проскочил мимо меня и казался одним большим днем. Но днем очень интересным. Это было большим испытанием для меня, для прекрасной Жени Медведевой — она его выдержала, подарила счастье людям, которые ее обожают и приходят сюда, чтобы на нее посмотреть, ее болельщики включают телевизор каждую субботу, чтобы увидеть Женю Медведеву. Я не мог не помочь, когда меня позвали. Я очень счастлив быть здесь. Для меня это счастье и удовольствие абсолютно.

— Как быстро сработались с Женей?

— Мы скатались буквально с первой встречи. Мы были давно знакомы — снимались вместе в прошлом году в сериале «Последний аксель», работали в «Ледниковом периоде». Скажем так, имели представление друг о друге, нам не пришлось знакомиться. Пришлось знакомиться технически, но мы сделали это очень быстро. Конечно, было бы лучше, если бы у нас был еще месяц тренировок и совместных раскаток. Но сложилось так, как сложилось, мы рады этому.

— Остались ли еще какие-то нереализованные идеи?

— Да, именно об этом я и говорю — мы могли бы больше, если бы было больше времени. Посмотрим, что будет впереди. Впереди большая жизнь, может быть, мы еще не раз выйдем с Женей на лед.

— Как удавалось совмещать по два проката в день и подготовку к спектаклям?

— Это секрет. (Улыбается.) На самом деле я шучу, никакого секрета нет. Просто надо трудиться и работать. Я очень благодарен своей семье — жене, родителям, которые придают мне сил и веру, что это все не зря.

— На третий сезон пошли бы?

— Уже ходят об этом слухи. (Смеется.) Но в следующий раз я готов уже только морально поддерживать участников проекта. Хотя зарекаться не стоит.

— А судьей хотели бы попробовать?

— В жюри я бы никогда не хотел оказаться. Знаю эту кухню, как это делается. Судить этих героев — героев «Ледникового периода» — невозможно.

Я не был большим фанатом фигурного катания

— Какая из программ, которую вы с Женей успели показать, больше всего запомнилась?

— Я бы выделил ту программу, которую мы катали два раза. Мы прокатили наш номер по мотивам фильма «Наш ласковый и нежный зверь». Выбрали прекрасную музыку Евгения Доги, этот вальс стал самым важным и близким сердцу номером.

— Какой номер вам было сложно катать морально, а какой — физически?

— Морально — нет такого. У нас не было никаких противоречий. Все, что нам предлагали наши наставники, было совместным решением, то есть и нашим выбором тоже. В душе все было спокойно. Физически у нас был очень сложный номер под песню Maybe I, Maybe You группы Scorpions. Он был силовой, беговой. Но мне кажется, мы и с ним справились достойно. Нет таких препятствий, которые мы не могли бы пройти. Нет таких вершин, что взять нельзя, как говорил Высоцкий.

— Был ли какой-то элемент, который дался сложнее всего?

— Знаете, у меня все элементы сложились в какой-то один большой и бесконечный. Это сложный вид спорта, в нем нет никаких границ. Даже профессионалы продолжают здесь учиться каждый раз.

— В прошлом году вы выступали с Татьяной Волосожар, а в этом году — с Женей Медведевой. Таня — парница, Женя — одиночница. В работе с ними наблюдалась какая-то разница?

— Наверное, да, просто мне как непрофессионалу сложнее об этом судить. Конечно, у меня были совсем разные партнерши. Я старался быть максимально полезным и той, и другой. Они прекрасны — профессионалы, чемпионы в своем деле. Сравнивать их неправильно.

— Следили за фигурным катанием до проекта?

— Да, я знаю все победы наших чемпионов. Не было такого, что я был большим фанатом, но я и «Ледниковый» смотрел, и выступлений своих партнерш, в частности. Следил за всеми нашими прославленными чемпионами. Я о них знаю и люблю фигурное катание.

— Сейчас будете продолжать?

— Сейчас мне надо отдохнуть от фигурного катания. (Улыбается.)

— За чемпионатом мира по футболу будете следить?

— Буду следить с сегодняшнего дня (интервью записывалось 20 ноября, в воскресенье. — Прим. «СЭ»), собственно, вы меня сейчас отвлекаете от матча открытия. (Смеется.) Но я рад с вами поговорить. Эквадор выиграл 2:0? Спасибо. Я буду болеть за Аргентину. Очень люблю Месси, эту команду. Буду ходить целый месяц в бело-голубом.