Первый канал показал выступление Романа Костомарова в паре с Валерий Ланской на шоу «Ледниковый период»

Первый канал показал выступление олимпийского чемпиона Романа Костомарова и актрисы театра и кино Валерии Ланской на шоу «Ледниковый период».

Пара выступила под композицию «Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption)» Мэттью Беллами в исполнении Muse.

Первый канал планировал в субботу, 14 января, показать финальный выпуск шоу «Ледниковый период. Снова вместе», но трагическое известие о смерти Инны Чуриковой повлияло на телевизионную сетку. В итоге, финальный выпуск показывали в записи.

По итогам нового сезона шоу, специальный приз зрительских симпатий получила пара Валерия Ланская и Роман Костомаров.

Отметим, что сейчас Роман Костомаров находится в больнице. 10 января Костомаров попал в реанимацию. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.