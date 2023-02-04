Финальное выступление Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова на шоу «Ледниковый период»

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Актриса театра и кино, серебряный призер проекта «Лед и пламя» Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов стали победителями нового сезона проекта Первого канала «Ледниковый период».

В своем финальном номере пара выступала под музыку Айдара Гайнуллина из кинофильма Ивана Вырыпаева «Эйфория».

Первый канал планировал показать финал шоу в субботу, 14 января, однако из-за смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой изменил сетку вещания.