Финальное выступление Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова на шоу «Ледниковый период»
Актриса театра и кино, серебряный призер проекта «Лед и пламя» Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов стали победителями нового сезона проекта Первого канала «Ледниковый период».
В своем финальном номере пара выступала под музыку Айдара Гайнуллина из кинофильма Ивана Вырыпаева «Эйфория».
Первый канал планировал показать финал шоу в субботу, 14 января, однако из-за смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой изменил сетку вещания.
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