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Сегодня, 10:30

Мамун о «Ледниковом периоде»: «Встаю на коньки, но только для себя»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун ответила на вопрос «СЭ» о возможном участии в «Ледниковом периоде».

— Вы признавались в любви фигурному катанию и рассказывали о приглашении в «Ледниковый период». Нет ли желания однажды снова попробовать?

— Встаю на коньки, но только для себя. Даже сейчас, когда я отвечаю вам на этот вопрос, моя левая стопа очень сильно зудит и говорит: «Нет». Для того, чтобы заниматься сильными физическими нагрузками — к сожалению, нужно провести операцию. А это то, чего я избегала всю свою профессиональную карьеру. Скорее нет, чем да — но никогда не говори никогда.

В июне олимпийская чемпионка в интервью «СЭ» рассказала, как Илья Авербух предлагал помощь для выступления на ледовом шоу.

Маргарита Мамун
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