Авербух о «Ледниковом периоде»: «Чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить»

Российский хореограф Илья Авербух ответил на вопрос о том, планируется ли новый сезон «Ледникового периода».

«Решение принимает руководство Первого канала. Мне кажется, логично сделать передых. Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень. Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить. А вот проект «Ледниковый период. Дети» был бы полезным и важным. Многие ребята, кто проходил через него, уже стучаться во взрослые сборные и даже становятся лидерами — Софья Акатьева, Арсений Федотов, Настя Зинина, Василиса Кагановская», — приводит слова Авербуха Sport24.