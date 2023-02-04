Евгения Медведева и Федор Федотов выступили с заключительным номером на шоу «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и актер театра и кино Федор Федотов выступили со своим номером на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступала под вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну.

Первый канал планировал в субботу, 14 января, показать финальный выпуск шоу «Ледниковый период. Снова вместе», но трагическое известие о смерти Инны Чуриковой повлияло на телевизионную сетку.

Первое место досталось Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову. Второе место заняли Евгения Медведева и Федор Федотов.