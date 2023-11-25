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Сегодня, 18:51

Мостовой рассказал, почему отказался от участия в «Ледниковом периоде»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что мог бы принять участие в шоу «Ледниковый период».

«Я был в первом сезоне «Ледникового периода». Не стал дальше участвовать, потому что травма спины не позволяла поднимать партнершу. Провел 2-4 тренировки. Мог выступать в паре с Лобачевой. И сейчас принял бы участие в следующем сезоне «Ледникового периода», если придумали бы номер без поддержки партнерши, ха-ха», — приводит Sport24 слова Мостового.

Ранее в одном из интервью заслуженный тренер России Александр Жулин рассказывал, что Мостовой приходил на «Ледниковый период», пробовался, но в последний день «всех кинул и куда-то пропал».

55-летний Мостовой является двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР в составе «Спартака». Вместе со сборной страны (до 23 лет) он выиграл чемпионат Европы в 1990 году.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-599140-mostovoy-obyasnil-pochemu-otkazalsya-ot-uchastiya-v-lednikovom-periode-zhulin-govoril-chto-on-vsekh-kinul
Александр Мостовой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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 11 1 3
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