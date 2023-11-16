Авербух заявил, что Туктамышева очень хотела бы выступить в «Ледниковом периоде»

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух ответил, кто из фигуристов мог бы принять участие в новом сезоне «Ледникового периода» в случае возобновления съемок шоу.

«Я уверен, что Елизавета Туктамышева очень хотела бы покататься. Очень ярко проявили бы себя Евгения Тарасова и Владимир Морозов: в спектакле «Кармен» они хорошо себя раскрыли, вели там интересную партию и развивались по-актерски. Иван Букин уже участвовал в «Ледниковом периоде», но, полагаю, и его партнерша Александра Степанова с удовольствием покаталась бы. В общем, есть большое количество ребят, которые хотели бы себя проявить, одиночниц — тоже. Есть кому кататься, но сейчас пока пусть выступают на соревнованиях», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

В августе Авербух сообщил о приостановке «Ледникового периода». По его словам, Константин Эрнст и дирекция Первого канала решили в этом сезоне сосредоточить свое внимание на показе спортивных событий по фигурному катанию.

22 октября Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако спортсменка намерена продолжить кататься и выступать на ледовых шоу. 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.