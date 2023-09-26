Милохин рассказал об отношениях с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Блогер Даня Милохин высказался об отношениях с российской фигуристкой Евгений Медведевой на шоу «Ледниковый период».

«Как будто в начале было что-то. Но в какой-то момент с моей стороны переломилась вся эта тема. Мы стали просто сниматься вместе, тренироваться. Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прямо любви-любви не было», — сказал Милохин в интервью Youtube-каналу «Мадонна Мур».

Пара вместе выступала в проекте, но через несколько выпусков блогер покинул проект. Вместе с Медведевой стал выступать актер Федот Федотов.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.