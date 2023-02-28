Авербух рассказал об отмене шоу «Ледниковый период» в Москве из-за болезни Костомарова

Режиссер-постановщик шоу с участием Романа Костомарова чемпион мира Илья Авербух в разговоре с «СЭ» подтвердил отмену шоу в рамках тура «Ледниковый период» в Москве из-за болезни фигуриста. Турне «Ледниковый период» будет идти в течение весны и ориентировочно пройдет в 25 городах.

«Мы планировали [шоу в Москве], была зарезервирована дата 4 марта, но когда год начался с таких трагических событий, мы были заняты другим. Я понял, что не могу в таком состоянии делать шоу, невозможно готовиться. Мы отменили московское шоу. Тур готовился заранее, в нем много городов, где проводят промоутеры, и отменять другие шоу было нереально. Но то, что я мог — отменил, так как невозможно проводить в такой ситуации шоу. Москву я отменил. Мы прорабатываем программу к 9 Мая, сейчас ведем работу над этим, пока не решили до конца. Точно состоится шоу в Санкт-Петербурге. Хочу показать такую программу в Москве, есть наработки, но решение пока не принято», — объяснил Авербух.