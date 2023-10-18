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Сегодня, 17:48

Авербух рассказал о будущем шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Виктория Кравченко
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Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Режиссер-постановщик ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, что Константин Эрнст и дирекция Первого канала решили приостановить «Ледниковый период» и сосредоточить свое внимание на показе спортивных событий по фигурному катанию.

Он также поблагодарил Эрнста за 16 проведенных сезонов.

«За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания. Сейчас в России проходит множество внутренних соревнований. Важнее показывать эти турниры, чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Впервые шоу «Ледниковый период» было показано на Первом канале в 2007 году.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/18/21527719.shtml?updated
Илья Авербух
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