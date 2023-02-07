Валерия Ланская отказалась комментировать состояние госпитализированного фигуриста Костомарова

Партнерша госпитализированного фигуриста Романа Костомарова по «Ледниковому периоду» Валерия Ланская отказалась давать комментарии по поводу состояния спортсмена.

Сегодня стало известно, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы.

«По просьбе родных Романа я не комментирую его состояние. Надеюсь на понимание», — приводит слова Ланской KP.RU.

Сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.