Российский фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от чистого проката короткой программы в финале «Гран-при России».

— В целом, все сделал, не знаю, как по вращениям, надо посмотреть распечатки. Не обидно, что не 100? Да ладно, это только цифры. На чемпионате Санкт-Петербурга было больше, а так, хороший прокат. Как поддержка зрителей? Безусловно, очень приятно, но в какой-то степени накладывает ответственность. За тобой стоят люди, которые на тебя рассчитывают, что-то делают в плане поддержки, обоюдная какая-то штука. Я был изначально первым запасным, после чемпионата Санкт-Петербурга, встал разговор, что готовимся к старту, все это время готовились.

На трибунах родители, девушка, болельщики. В момент проката мысли о программе, кому-то проще морально, когда родители дома смотрят, чтобы никто тут пристальным взглядом не смотрит. Мне большой разницы нет. В Сочи, наверное, потеплее, а тут ехать никуда не надо (улыбается), — сказал фигурист журналистам после проката.