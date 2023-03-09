Крылова заявила, что Кагановской и Ангелополу было только легче от того, что они после ритм-танца идут вторыми

Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова заявила, что ее подопечным было легче от того, что они шли вторыми после короткой программы в финале «Гран-при России».

«Моим ребятам было только легче от того, что они после ритм-танца идут вторыми. Догонять-то всегда бывает проще. Сама я в тот момент вообще не думала о том, каким окажется итоговый результат. Конечно, мне хотелось выиграть, мы для этого и работаем, чтобы побеждать. При этом понимала, как бы хорошо мои спортсмены ни откатались, все может сложиться как в одну сторону, так и в другую. Тем более что на своих этапах Гран-при Шанаева и Дрозд набирали больше баллов, чем Василиса с Валерием. А очно мы ни разу по ходу сезона не пересекались», — приводит слова Крыловой RT.

Кагановская и Ангелопол выиграли соревнования, набрав в сумме 203,65 балла. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла.