Фигурист Дикиджи рассказал, что выступал на этапе «Гран-при» в Москве с болезнью

Российский фигурист Владислав Дикиджи в интервью «СЭ» поделился своими ощущениями от выступления на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«На этапе в Москве я, честно сказать, ставил перед собой задачу просто доехать. Вернее, как можно более здорово, хорошо выступить, и отобраться на чемпионат России. Потому что совсем недавно я заболел, и, по правде говоря, не думал, что у меня получится в таком состоянии хоть как-то доехать. То есть так отпрыгать, сделать все, что запланировал.

До сих пор до конца в себя не пришел, болезнь дает о себе знать. Что конкретно случилось — не знаю, понятия не имею, что случилось в плане диагноза. Была температура, потом ужасно болело горло. И вот новая стадия — проблемы с дыханием. Организм дал сбой, а я не дал ему отдохнуть. Сразу, как приехал, пошел тренироваться... Нужно было все-таки передохнуть, перевести дух хоть как-то. Но у меня не было выбора, так как я должен был изначально ехать на этап в Самару. И я не хотел расслабляться, хотел работать. Но вот организм не выдержал», — сказал Дикиджи.

Дикиджи занял первое место как на этапе «Гран-при» в Москве, так и на этапе в Казани.