Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и результаты 5 марта

4 и 5 марта в Санкт-Петебурге проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представят свои произвольные программы.

Расписание финала Гран-при 5 марта:

Танцы на льду, произвольный танец -13.00

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

3. Полина Усова — Михаил Антонов

4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

6. Александра Прокопец — Александр Васькович

7. Софья Тютюнина — Андрей Багин

8. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол

9. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

Женщины, произвольная программа — 14.45 (в прямом эфире Первого канала — с 15.15)

Первая разминка

1. Виктория Федянина

2. Софья Самоделкина

3. Анна Фролова

4. София Захарова

5. Ксения Гущина

6. Вероника Яметова

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Софья Муравьева

10. Камила Валиева

11. Елизавета Туктамышева

12. Аделия Петросян

Пары, произвольная программа — 16.45

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Мужчины, произвольная программа — 18.15

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин

2. Дмитрий Алиев

3. Алексей Ерохов

4. Александр Самарин

5. Артур Даниелян

6. Андрей Мозалев

Вторая разминка

7. Иван Попов

8. Артем Ковалев

9. Евгений Семененко

10. Макар Игнатов

11. Петр Гуменник

12. Марк Кондратюк

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko