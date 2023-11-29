Самсонов — о дружбе в спорте: «Пусть в комментариях пишут, что у меня корона огромная. На самом деле я очень добрый»

Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, существует ли дружба в фигурном катании.

«Конечно, в том числе с мальчиками не из нашей группы. Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале. Рад, что Андрей Анисимов, который в короткой неудачно выступил, в произвольной занял третье место. Рад за всех, у кого все получается. Пусть в комментариях пишут, что у меня корона огромная. На самом деле я очень добрый человек. Ни на кого зла не держу. За каждого спортсмена отдельно рад. По поводу дружбы... Со всеми дружим, нет врагов в фигурном катании. Понятное дело, что на льду все соперники друг для друга, но это остается на льду. За пределами арены мы друзья», — сказал Самсонов «СЭ».