Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 09:30

Самсонов — о дружбе в спорте: «Пусть в комментариях пишут, что у меня корона огромная. На самом деле я очень добрый»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, существует ли дружба в фигурном катании.

«Конечно, в том числе с мальчиками не из нашей группы. Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале. Рад, что Андрей Анисимов, который в короткой неудачно выступил, в произвольной занял третье место. Рад за всех, у кого все получается. Пусть в комментариях пишут, что у меня корона огромная. На самом деле я очень добрый человек. Ни на кого зла не держу. За каждого спортсмена отдельно рад. По поводу дружбы... Со всеми дружим, нет врагов в фигурном катании. Понятное дело, что на льду все соперники друг для друга, но это остается на льду. За пределами арены мы друзья», — сказал Самсонов «СЭ».

Даниил Самсонов. «Очень хочется попасть в первую шестерку на чемпионате России». Цели фигуриста Даниила Самсонова
Фигурное катание
Даниил Самсонов
0
Читайте также
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученик Тутберидзе Самсонов — о целях в чемпионате России: «Будет хорошо попасть в шестерку, чтобы обеспечить себе место в сборной»

Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал, что больше всего хочет выступить в Америке и Японии

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости