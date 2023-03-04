Финал Гран-при России: результаты 4 марта
4 марта в Санкт-Петербурге начался финал Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представили короткие программы.
Результаты финала Гран-при 4 марта
Танцы на льду, ритм-танец
- Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 81,40
- Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 80,95
- Софья Тютюнина / Андрей Багин — 80,59
- Александра Прокопец / Александр Васькович — 70,97
- Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70,48
- Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 68,40
- Полина Усова / Михаил Антонов — 61,53
- Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 57,06
- Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 53, 82
Женщины, короткая программа
1. Аделия Петросян — 85,62
2. Елизавета Туктамышева — 81,09
3. Камила Валиева — 78,97
4. Софья Муравьева — 77,94
5. Софья Акатьева — 76,40
6. Алина Горбачева — 73,69
7. Вероника Яметова — 72,64.
8. Ксения Гущина — 71,27
9. София Захарова — 70,19
10. Анна Фролова — 68,58
11. Софья Самоделкина — 61,28
12. Виктория Федянина — 59,41
Пары, короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 83,73
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 83,68
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,80
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 79,05
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 77,32
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 76,52
7. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 74,53
8. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 68,55
Мужчины, короткая программа
1. Марк Кондратюк — 102,86
2. Петр Гуменник — 99,69
3. Макар Игнатов — 99,09
4. Евгений Семененко — 95,48
5. Артем Ковалев — 91,47
6. Иван Попов — 91,29
7. Андрей Мозалев — 88,75
8. Артур Даниелян — 88,32
9. Александр Самарин — 85,24
10. Алексей Ерохов — 82,95
11. Дмитрий Алиев — 81,84
12. Матвей Ветлугин — 77,36