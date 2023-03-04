Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

4 марта, 20:00

Финал Гран-при России: результаты 4 марта

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4 марта в Санкт-Петербурге начался финал Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представили короткие программы.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Результаты финала Гран-при 4 марта

Танцы на льду, ритм-танец

  1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 81,40
  2. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 80,95
  3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 80,59
  4. Александра Прокопец / Александр Васькович — 70,97
  5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70,48
  6. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 68,40
  7. Полина Усова / Михаил Антонов — 61,53
  8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 57,06
  9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 53, 82

Женщины, короткая программа

1. Аделия Петросян — 85,62
2. Елизавета Туктамышева — 81,09
3. Камила Валиева — 78,97
4. Софья Муравьева — 77,94
5. Софья Акатьева — 76,40
6. Алина Горбачева — 73,69
7. Вероника Яметова — 72,64.
8. Ксения Гущина — 71,27
9. София Захарова — 70,19
10. Анна Фролова — 68,58
11. Софья Самоделкина — 61,28
12. Виктория Федянина — 59,41

Пары, короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 83,73
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 83,68
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,80
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 79,05
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 77,32
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 76,52
7. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 74,53
8. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 68,55

Мужчины, короткая программа

1. Марк Кондратюк — 102,86
2. Петр Гуменник — 99,69
3. Макар Игнатов — 99,09
4. Евгений Семененко — 95,48
5. Артем Ковалев — 91,47
6. Иван Попов — 91,29
7. Андрей Мозалев — 88,75
8. Артур Даниелян — 88,32
9. Александр Самарин — 85,24
10. Алексей Ерохов — 82,95
11. Дмитрий Алиев — 81,84
12. Матвей Ветлугин — 77,36

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
1
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк — о возвращении после перерыва: «Казалось, что после Олимпийских игр не будет страшно»

Тарасова рассказала, почему не комментирует фигурное катание
Новости
RSS RSS
Все новости