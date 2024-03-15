Фигурист Лазарев установил рекорд России по сумме баллов за технику

Победитель финала «Гран-при России» среди юниоров Лев Лазарев получил 112,42 балла за технику в произвольной программе.

14-летний фигурист набрал рекордную в истории российского мужского фигурного катания (как юниоров, так и взрослых) сумму баллов за технику в одной программе.

Лазарев стал победителем финала «Гран-при России» среди юниоров, набрав по сумме двух программ 285,47 балла. Спортсмен тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.