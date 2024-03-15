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15 марта, 19:02

Фигурист Лазарев установил рекорд России по сумме баллов за технику

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель финала «Гран-при России» среди юниоров Лев Лазарев получил 112,42 балла за технику в произвольной программе.

Лев Лазарев. Юный фигурист обыграл лучшего ученика Тутберидзе невероятным рекордом. Уникальное достижение Льва Лазарева!

14-летний фигурист набрал рекордную в истории российского мужского фигурного катания (как юниоров, так и взрослых) сумму баллов за технику в одной программе.

Лазарев стал победителем финала «Гран-при России» среди юниоров, набрав по сумме двух программ 285,47 балла. Спортсмен тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.

Фигурное катание
Лев Лазарев
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