Самсонов: «Маме с самого рождения сказали, что у нее будет спортивный ребенок»

Подопечный Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, почему стал заниматься фигурным катанием.

«Почему я выбрал фигурное катание? Потому что сестра занималась им. Я тогда все время с мамой был, а мама возила на тренировки сестру. Был маленький, все время у нее под ногами вертелся. Решили попробовать. Почему нет? И я встал на коньки и очень хорошо поехал. Много падал, но хотя бы на коньках стоял хорошо. Маме с самого рождения сказали, что у нее будет спортивный ребенок. Потому что я очень сильно толкался ногами в животе. Из-за сестры по большей части я оказался именно в этом виде спорта», — сказал Самсонов «СЭ».