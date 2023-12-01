Гербольдт оценила выступление Кондратюка на московском этапе «Гран-при России»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказала свое мнение о выступлении Марка Кондратюка на этапе серии «Гран-при России» в Москве, проходившего 25-26 ноября.

«Очень обидным было падение Марка с четверного лутца — прыжок был хороший, он приземлился на одну ногу, но почему-то подогнул ее. Это смазало впечатление: первый элемент — и сразу падение», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Победителем этапа, проходившего в Москве, стал Владислав Дикиджи, набрав 282,81 балла. Кондратюк занял второе место с результатом 275,25 баллов. Замкнул тройку Даниил Самсонов — 265,33 баллов.

Среди девушек победу одержала Камила Валиева.