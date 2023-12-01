Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:31

Гербольдт оценила выступление Кондратюка на московском этапе «Гран-при России»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказала свое мнение о выступлении Марка Кондратюка на этапе серии «Гран-при России» в Москве, проходившего 25-26 ноября.

«Очень обидным было падение Марка с четверного лутца — прыжок был хороший, он приземлился на одну ногу, но почему-то подогнул ее. Это смазало впечатление: первый элемент — и сразу падение», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Победителем этапа, проходившего в Москве, стал Владислав Дикиджи, набрав 282,81 балла. Кондратюк занял второе место с результатом 275,25 баллов. Замкнул тройку Даниил Самсонов — 265,33 баллов.

Среди девушек победу одержала Камила Валиева.

Источник: Газета.ру
0
Читайте также
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Дикиджи: «Порой меня уже воротит ото льда — даже от самого любимого нужен отдых»

Гербольдт — о выступлении Валиевой на московском этапе «Гран-при России»: «Камила выглядела более накатанной, но не обошлось без ошибок»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости