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17 февраля, 17:10

Яметова — о золотой медали «Гран-при» после дисквалификации Валиевой: «Мне федерация об этом ничего не говорила»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка Вероника Яметова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном получении золотой медали этапа «Гран-при России» в Москве 2023 года. Его выиграла Камила Валиева, дисквалифицированная за допинг на четыре года.

— Правильно понимаю, что ты теперь победительница этапа «Гран-при»?

— Пока не знаю, мне федерация ничего об этом не говорила.

— Но ты бы хотела получить золотую медаль?

— Ну... Не знаю, не буду отвечать, не мне решать, — ответила Яметова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Фигурное катание
Вероника Яметова
Камила Валиева
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