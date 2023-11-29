Базарова — о слайде Валиевой: «Непонятно то ли постановочный момент, то ли потеряла равновесие. Но явно какой-то сбой»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о произвольной программе Камилы Валиевой на четвертом этапе серии «Гран-при России» в Казани.

«Когда полностью выпадает элемент, то есть признается недействительным (особенно такой важный элемент, как каскад), спортсмен сразу же теряет огромное количество баллов. В Москве, несмотря на два падения, все элементы Камилы Валиевой были засчитаны. Кроме того, в Казани была ошибка на хореографической последовательности, достаточно обидная, но грубая, и на ней фигуристка потеряла много баллов.

Я много раз пересматривала слайд Валиевой, и было непонятно — то ли это постановочный момент, то ли Камила потеряла равновесие… Но мы явно видели какой-то сбой. Наверное, еще и поэтому судьи так долго выставляли оценки. Непонятно было — либо это отдельный элемент, либо это такой переход между элементами», — сказала Базарова.

Валиева на этапе «Гран-при» в Казани заняла четвертое место, исполнив недопустимый набор элементом. На шестом этапе серии в Москве Камила заняла первое место, несмотря на два падения.