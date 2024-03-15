Двоеглазова поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после победы в финале «Гран-при России» среди юниоров

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала победу в финале «Гран-при России» среди юниоров. По сумме двух программ она набрала 232,23 балла.

«Конечно, было сложно настроиться. Старалась кайфовать и показывать эмоции. Пришлось переделать программу во время выступления. Думала идти на второй тулуп или нет, но на тренировках у меня это получалось. Говорила себе, что умею и могу, почему бы не сделать. Сезон был достаточно удачным. Без поддержки и работы с моими тренерами этого не было бы», — приводит слова Двоеглазовой РИА Новости.

Также 15-летняя спортсменка заявила, что для нее было большой мотивацией попасть на этот турнир и она рада, что смогла показать свои программы.

Второе место на турнире заняла Маргарита Базылюк, набравшая 222,49 бала. Третьей стала София Дзепка (215,73).