Семененко объяснил свои ошибки в финале «Гран-при России» сложным олимпийским сезоном

Чемпион России Евгений Семененко назвал причины своих ошибок в произвольной программе в финале «Гран-при России».

«Каталось тяжело, было мало времени на подготовку после болезни, подвела выносливость. По технике ошибок не было, настрой нормальный. Не хватило пары недель тренировок. Тулуп третьим прыжком идет, флип — в конце программы. Ноги не на пике. Не знаю, пришли ли одногруппники, но всегда смотрят в прямом эфире. Им большой привет.

Передохнуть надо. Тяжело кататься после олимпийского сезона, но еще и предолимпийский сезон был непростым. Катаюсь, несмотря на активный образ жизни, стараюсь бороться до конца. Турнир по шоу-программам? Готов на 1 процент. Ладно, с музыкой — на 10», — сказал Семененко.

Семененко набрал 177,21 балла за произвольную программу и занимает промежуточное третье место в финале «Гран-при». У фигуриста 272,69 балла по сумме двух прокатов.