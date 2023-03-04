Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:35

Ученик Мишина оригинально объяснил падение с тройного акселя в финале «Гран-при России»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матвей Ветлугин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин объяснил, почему ошибся на тройном акселе в короткой программе финала «Гран-при России».

— Каково было выступать в финале?

— Тяжело, давно первый не катал. Немного другая шестиминутная разминка, другая подгтовка. Оценивают судьи, и они оценили на 77 баллов.

— Тебе подарили гриб?

— Я про грибочки всего пару раз сказал, можно подумать, что я их употребляю постоянно. Это не так, это заблуждение.

— Что у тебя с акселем?

— Это не оправдание, но у меня все отклеилось с левой стороны. Там боди. На аксель захожу, одна кнопка отлетела. Решил не об акселе думать, а о том, чтобы остальные не отлетели. Левым боком голый катал сегодня.

— Что скажет о нестандартном размере катка?

— Одна тренировка была, и было сложно, а куда мы денемся? За борт же не полезем! Сколько дали льда, тем и пользуемся.

— Будет ли у тебя в произвольной лутц?

— Будет. Что мне терять? Сегодня баллов 20 потерял, придется делать.

Алексей Мишин (фигурное катание)
Матвей Ветлугин
0
Читайте также
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, короткая программа
Материалы сюжета: «Гран-при России» по фигурному катанию: финал
Мозалев поделился тем, как отвлекается от фигурного катания
Семененко прокомментировал первый прокат после болезни
Жулин — о победе Петросян: «Выиграла абсолютно по делу»
Гуменник — о международных соревнованиях: «Без русских спортсменов турниры менее захватывающие»
Игнатов — об оценках в финале «Гран-при России»: «Не обидно, что не 100? Это только цифры»
Галлямов — об усложнении программы: «Тройной лутц для парников — почти ультра-си»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галлямов — об усложнении программы: «Тройной лутц для парников — почти ультра-си»

Игнатов — об оценках в финале «Гран-при России»: «Не обидно, что не 100? Это только цифры»
Новости
RSS RSS
Все новости