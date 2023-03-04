Ученик Мишина оригинально объяснил падение с тройного акселя в финале «Гран-при России»

Ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин объяснил, почему ошибся на тройном акселе в короткой программе финала «Гран-при России».

— Каково было выступать в финале?

— Тяжело, давно первый не катал. Немного другая шестиминутная разминка, другая подгтовка. Оценивают судьи, и они оценили на 77 баллов.

— Тебе подарили гриб?

— Я про грибочки всего пару раз сказал, можно подумать, что я их употребляю постоянно. Это не так, это заблуждение.

— Что у тебя с акселем?

— Это не оправдание, но у меня все отклеилось с левой стороны. Там боди. На аксель захожу, одна кнопка отлетела. Решил не об акселе думать, а о том, чтобы остальные не отлетели. Левым боком голый катал сегодня.

— Что скажет о нестандартном размере катка?

— Одна тренировка была, и было сложно, а куда мы денемся? За борт же не полезем! Сколько дали льда, тем и пользуемся.

— Будет ли у тебя в произвольной лутц?

— Будет. Что мне терять? Сегодня баллов 20 потерял, придется делать.