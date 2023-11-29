Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал, что больше всего хочет выступить в Америке и Японии

Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, где бы он мечтал выступить.

— Скучаешь ли по международным соревнованиям?

— За день до короткой программы на «Гран-при» я пересмотрел все свои соревнования. Вообще все, мне кажется. И Турин, и юношеские Олимпийские игры в Лозанне оставили у меня приятные воспоминания. Турин — это олимпийская арена. Большой зал. Очень много японских фанатов. В Лозанне был полный стадион, аншлаг. Хотя арена не очень большая, олимпийская атмосфера осталась хорошим воспоминанием. То, что делает Федерация фигурного катания России, — это очень хороший уровень. От себя честно хочу сказать большое спасибо, что они пытаются искать выходы в нынешней ситуации. Организуют турниры, ищут замену международным стартам.

Конечно же, хочется, чтобы фигурное катание развивалось в наших регионах. Тот же Омск — потрясающая арена. Выступать там одно удовольствие. Хочется, чтобы другие регионы также строили большие арены. Каждый спортсмен хочет себя проявить на международном уровне. Ведь благодаря таким соревнованиям тебя начинает узнавать большое количество людей. Но для меня самое главное — атмосфера турниров. Полные залы и хорошая поддержка для меня как для спортсмена — самое главное. На произвольной в «Мегаспорте» был полный зал, на короткой — чуть меньше. В Казани тоже аншлаг. Самое главное, чтобы зрители приходили.

— Где бы ты мечтал выступить, если бы была открыта любая арена мира?

— Я в свое время был заявлен на этапы взрослой серии «Гран-при» в Америке и Японии. Очень хочется стартовать в Японии. Еще раз почувствовать атмосферу местных болельщиков. Они какие-то нереальные, сумасшедшие. Америка и Япония — две страны, в которых я хотел бы выступить больше всего.