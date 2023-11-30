Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 11:45

Фигурист Дикиджи: «Порой меня уже воротит ото льда — даже от самого любимого нужен отдых»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Владислав Дикиджи в интервью «СЭ» заявил, что испытывает усталость от переизбытка спорта в своей жизни.

«Не особо слежу за международными стартами. Мне в принципе тяжело смотреть фигурное катание, я редко включаю трансляции. Знаю, кто на каких этапах побеждал, видел отдельные прокаты... Но так, чтобы полноценно следить за всем, нет. Поймите, я весь в работе, в своей работе, в подкатках, поэтому меня ото льда порой уже воротит. Мне нравится наш вид спорта, я его люблю. Люблю кататься, но даже от самого любимого нужен отдых.
Лучший вид отдыха? Могу включить YouTube, нравится развлекательный контент, например «Однажды в России». Но самый лучший отдых — это просто полежать и побыть наедине с самим собой. Полежать и не думать ни о чем», — сказал Дикиджи.

В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.

Владислав Дикиджи. «Поправлю здоровье и попробую в конце сезона четверной аксель». Дикиджи — новый лидер мужского одиночного катания России?
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
0
Читайте также
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дикиджи — об артистизме: «Как минимум должен быть взгляд не в пол. Для меня важнее работа над компонентами»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости