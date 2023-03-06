Энберт заявил, что по владению коньком Валиева вне конкуренции

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире Александр Энберт оценил выступление Камилы Валиевой, которая по итогам финала «Гран-при России» заняла второе место в одиночном катании среди женщин.

«Валиева в начале сезона всех взбудоражила. Сейчас не хотелось бы, чтобы этот сезон заканчивался. У Камилы была одна из самых высоких баз второй оценки, ближе к десяти. У остальных меньше баллов из-за владения коньком и мастерства скольжения. Валиева невероятно катается. Именно по катанию, владению коньком — она вне конкуренции, поэтому получает такие баллы. Помимо четвертных прыжков, вдохновенное катание Камилы производит огромное впечатление. Акатьева тоже очень запомнилась. Петросян к финалу подошла в очень классной форме, она вышла на турнир, соревнуясь с сильными фигуристками, и исполнила свой контент идеально», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

Камила Валиева набрала по сумме двух программ 241,76 балла, уступив только Аделии Петросян (255,01). Третье место заняла чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева (241,61).