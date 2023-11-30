Дикиджи — об артистизме: «Как минимум должен быть взгляд не в пол. Для меня важнее работа над компонентами»

Российский фигурист Владислав Дикиджи в интервью «СЭ» рассказал, как собирается совершенствовать свои выступления.

«С Еленой Анатольевной (Чайковской. — Прим.) летом мы трудились над короткой программой. Дорабатывали некоторые шаги, движения. Тщательно работали над дорожкой шагов. Над взглядом. Со взглядом у меня пока есть проблемы... Как минимум взгляд должен быть не в пол. Нужно посмотреть на судей, провести взглядом артистично, мощно. Сильно.

По технике я, конечно, еще не совсем достиг всего, чего хотел, но на данный момент для меня важнее работа над компонентами. Потому что по прыжкам текущий набор меня устраивает, его достаточно для побед. Это не значит, что я буду останавливаться в развитии, прекращу работать, это не так. Все так же буду прыгать на тренировках, как горный козел», — сказал Дикиджи.

В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.