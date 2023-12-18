Горбачева: «Было неожиданно не то, что я обошла Валиеву, а в целом ее результаты»

Фигуристка Алина Горбачева призналась, что была удивлена четвертым местом Камилы Валиевой на этапе «Гран-при России» в Казани. Горбачева в этом турнире завоевала серебро.

«Конечно, распределение мест в Казани было неожиданным, но никто не говорил, что это невозможно. Лед скользкий, все бывает. Даже скажу так: было неожиданно не то, что я обошла Камилу Валиеву, а в целом ее результаты», — приводит слова фигуристки Metaratings.ru.

Победительницей этапа «Гран-при» в Казани стала Софья Муравьева. Она по сумме двух программ набрала 228,81 балла и стала первой. Второе место заняла Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54). Камила Валиева в турнире в Казани стала четвертой (213,59).