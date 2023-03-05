Козловский и Шанаева плакали, Валиеву и Туктамышеву разделили сотые. Соревновательный сезон завершил финал в Петербурге

Эмоциональное окончание внутрироссийского сезона.

Финал «Гран-при России»

Мужчины

1. Петр Гуменник — 282,12

2. Дмитрий Алиев — 277,74

3. Марк Кондратюк — 273,40

Женщины

1. Аделия Петросян — 255,01

2. Камила Валиева — 241,76

3. Елизавета Туктамышева — 241,61

Пары

1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 239,74

2. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 239,01

3. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 225,81

Танцы

1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 203,65

2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд — 202,26

3. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 197,45

День произвольной программы прошел под эгидой сотых. Практически во всех видах победителей или призеров разделило именно такое количество баллов. Это, конечно, лучше, чем ситуация с Евгением Семененко и Петром Гуменником на чемпионате России, когда у них вообще была одинаковая оценка. Но эмоций было много, напряжения тоже — и усталость, и радость от последнего крупного старта, и нервы от борьбы.

Реверанс от Петросян для Туктамышевой и Валиевой

В танцах произошла заруба между Василисой Кагановской/Валерием Ангелополом, которые пропустили чемпионат страны из-за болезни партнерши, и Елизаветой Шанаевой/Павлом Дроздом, серебряными призерами того турнира. Эмоции полярные — Вася и Валера радовались и шутили на пресс-конференции, Лиза и Паша были расстроены. Особенно Лиза — после того как она узнала оценки, фигуристка расплакалась. Перед пресс-конференцией успела вытереть слезы и четко отвечать на вопросы.

Лиза: — По моим ощущениям, катались хорошо. Будем пересматривать, но, наверное, что-то выявили. Прокатами довольны, расстраивалась я первые секунд 15. Слезы сами пошли.

Паша: — Это завершающий прокат сезона. Эмоции бьют через край. Мы все, все спортсмены, бьемся за высокую цель. Все борются за первое место.

Слезы были и у Дмитрия Козловского, но по другой причине: у них с Александрой Бойковой почти все получилось, хотя выиграли они у Анастасии Мишиной/Александра Галлямова всего несколько сотых. «Это не просто победа и завоеванная золотая медаль. Это победа силы воли над вероятностью. Если бы неделю назад нам сказали, что мы выиграем, мы бы не поверили. Мы подходили в разодранном состоянии — без физической формы, без стабильных качественных элементов. Но мы не теряли ни надежды, ни присутствия духа на этом последнем рывке. На последних 100 метрах этого марафона мы собрали не физическую форму, а силу воли. Это единственная причина, по которой мы сегодня победили», — объясняет причину таких сильных эмоций Дима.

У Евгении Тарасовой/Владимира Морозова слишком многое не получилось в произвольной, чтобы бороться за высокое место. Но зато ребята заявили, что у них остается желание продолжать профессиональную карьеру.

Про женское одиночное уже было многое сказано, но итог сумасшедший — борьба за серебро была жесткой. Камила Валиева выиграла у Елизаветы Туктамышевой 15 сотых по сумме. Причем в произвольной — 14 по компонентам. Туктамышева у Сони Акатьевой вырвала 52 сотые. Обиднее всего, конечно, Соне.

Первое место взяла Аделия Петросян, которой вообще могло не быть в финале. Фигуристка попала на турнир решением тренерского совета, так как участвовала всего в одном этапе «Гран-при». Следующей запасной была Мария Парамонова.

Аделию спросили, что она думает о Камиле Валиевой и Лизе Туктамышевой — отсылка к тому, что было на пресс-конференции чемпионата России. Там Соня Акатьева и те же Камила и Лиза наговорили друг другу комплиментов. «Спасибо Камиле Валиевой, что она продвигает наш спорт в лучшую сторону, так же как и Елизавета Туктамышева. 15 чемпионатов России — столько же, сколько мне лет. Я рада, что я могу соревноваться, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и могу на них ориентироваться, продолжать быть лучше», — рассказала миниатюрная фигуристка.

Камила Валиева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Борьба нервов за сотые балла

У одиночников тоже была битва. Матвей Ветлугин собирался бороться с Димой Алиевым за предпоследнее место. Сам Мотя действительно стал 11-м, а вот Алиев поднялся на вторую строчку. Ситуация похожа на юниорский чемпионат мира, в котором принимал участие Дима — там он был 13-м после короткой и третьим по итогу.

Алиев выиграл произвольную программу, сказав, что катался благодаря родителям: «Катал благодаря родителям, в голове крутился разговор с отцом вчера. Сказал, что любить меня не перестанет. Такие разговоры нечасто, когда какие-то падения».

Выиграл Петя Гуменник, хоть чуть-чуть скрасив расстройство после чемпионата России. После Кубка Первого канала фигурист долго болел, восстанавливался и сейчас находится не в самой оптимальной форме. На тренировке и на разминке у него многое не получалось, но Гуменник собрался. Проиграл Алиеву произвольную, но по сумме победил.

Третьим стал Марк Кондратюк, которому произвольная не удалась. Наверняка причина в травме спины, из-за которой Марк снялся с чемпионата России. В короткой чемпион Европы все вытащил, но на произвольную сил не хватило. Он всего на несколько сотых обошел Евгения Семененко — казалось даже, что он проиграет.

Соревновательный сезон у взрослых на этом закончен — впереди только шоу и турнир по шоу-программам. К которому многим фигуристам сейчас придется усиленно готовиться — осталось меньше двух недель, а номера еще не поставлены. Это всего лишь шоу, но там хорошие призовые — для этого надо попадать в тройку.