Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова

За последние сутки чемпионат потерял трех сильных участников соревнований.

Каждый новый день на чемпионате России приносит потери. 23 декабря ночью снялся Марк Кондратюк — у него все еще болит спина из-за травмы, хотя перед турниром фигурист восстанавливался в больнице. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано не выступят из-за болезни партнерши — перед Красноярском она переболела гриппом. Еще одна перспективная пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол снялись еще перед ритм-танцем — тоже из-за болезни Василисы. И вот новая потеря — Александра Трусова. Вероятно, самая серьезная из всех возможных.

Эпидемия гриппа в танцах на льду

Сейчас во многих регионах страны большой всплеск заболеваемости гриппом. Не пожалела эпидемия и фигуристов — многие уже заявили о том, что-либо переболели перед чемпионатом России, либо после. Об этом на пресс-конференции рассказывал Егор Базин, партнер Лизы Худайбердиевой, — фигуристка как раз «пережила все стадии гриппа». Этим она объяснила отсутствие настроения, из-за чего не хотела отвечать на вопросы прессы в микст-зоне.

Дарио Чиризано, выступающий в паре с Ириной Хаврониной, остался в микст-зоне один — рассказывал, что Ира просто распереживалась, поэтому почувствовала себя плохо. Позже оказалось, что и Хавронина болела гриппом перед чемпионатом.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почти то же самое случилось с их соперниками в юниорах Василисой Кагановской/Валерием Ангелополом. На жеребьевке Валера был один — это отметили журналисты, но никто не догадался спросить, почему так. Потом Ангелопол написал пост в Telegram, что их пара снимается из-за болезни Василисы. У фигуристки была высокая температура, она даже не смогла улететь в Москву — в больнице Кагановской делали томографию, с легкими все в порядке.

Главная потеря чемпионата

Теперь снялась и Саша Трусова. Как говорят, тоже по болезни. В четверг фигуристка еще каталась на тренировке и прыгала четверной лутц в каскаде с двойным акселем. А вечером не приехала поддержать на арену своего молодого человека Марка Кондратюка. Он, кстати, тоже не выступит — после короткой Марк снялся из-за травмы спины. Боль еще сильная, хотя Кондратюк восстанавливался в больнице.

Трусова на этапах «Гран-при» России заняла только третье и второе места, не слишком чисто откатывая программы. Но статус едва ли не главной звезды у нее было не отнять. Выбегал ли еще ради кого-то болельщик на лед? Вспомнить такое в истории фигурного катания вообще едва ли возможно. А вот Саше подарили букет прямо на льду в Самаре.

У фигуристки в воскресенье еще должен быть мастер-класс с красноярскими детьми. Теперь, вероятно, его отменят — не стоит заражать окружающих, да и надо восстанавливаться. Сезон в любом случае получается скомканным и не таким важным — международные соревнования для российских спортсменов вряд ли состоятся. Надо, конечно, отбираться в сборную, но для Трусовой это явно не самый большой приоритет. Важнее — здоровье.

Спортсмены — максималисты: они готовы идти с температурой на тренировки и выступать на соревнованиях с травмами. Но иногда нужно снизить требования к себе и дать отдохнуть и восстановиться, чтобы дальше суметь выигрывать.

Александр Галлямов в микст-зоне кашлял, но, смеясь, уверял, что это не свиной грипп. Надеемся, что так — чемпионат и так слишком жесток к фигуристам.

Что касается Трусовой, то уже очевидно — нынешний сезон вряд ли можно считать успешным для Александры.

Корреспондент «СЭ», разговаривавший с Трусовой во время жеребьевки порядка выступлений на чемпионате России, не заметил у нее каких-то симптомов болезни. Однако другие источники сообщают, что на следующий день голос спортсменки был простужен. Серебряная призерка Олимпиады-2022 чувствовала себя не очень, поэтому из номера старалась не выходить.