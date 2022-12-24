Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?

Разбор судейских оценок фигуристкам за короткую программу.

Фигурное катание. Чемпионат России

Женщины. Короткая программа

1. Софья Акатьева — 85,59

2. Елизавета Туктамышева — 83,98

3. Софья Муравьева — 79,96

По итогам короткой программы у женщин в Красноярске сформировалась неожиданная тройка — Акатьева, Туктамышева, Муравьева. Главным образом она неожиданна потому, что в топ-3 нет Камилы Валиевой — но это объяснимо после «бабочки» на тройном акселе. Пролеты с одним оборотом караются в фигурном катании жестче, чем падения. Везде ли в короткой программе судьи расставили акценты верно?

У Валиевой есть брак, но оценки не искажены

Результат в 76 баллов объясним — Камила потеряла около 5 баллов в технике, если бы получился двойной аксель, и 10 в случае тройного. Так что без ошибки группе лидеров пришлось бы пополниться действующей чемпионкой — все логично. В остальном Валиеву оценили как всегда щедро, лишь одна оценка одного судьи «+2», другие ставили от «+3» до «+5». В компонентах один арбитр не удержался и поставил 9,75, хотя по инструкции при серьезной ошибке максимальный балл за компоненты 9,50. Но эта оценка вылетела и все равно влияния на финальный результат не оказала.

Однако был еще один момент — это каскад, на котором Валиева допустила так называемую перетяжку между прыжками, то есть сменила ребро конька, на котором передвигалась. Это делается для набора скорости перед вторым прыжком и по правилам с нынешнего сезона карается снижением GOE на «-1» или «-2». Об изменениях мы писали здесь. Ни одной «+5» Валиева действительно не получила, так что можно говорить, что судьи учли новые рекомендации. Но и в прошлом сезоне Камила получала за этот каскад примерно те же оценки. Могли ли они быть меньше в этот раз — вопрос открытый.

Лутц Туктамышевой чище, чем у Акатьевой — а оценки одинаковые

В тройке тоже происходило немало интересного. Баллы могли измениться и у Акатьевой, и у Туктамышевой, и у Муравьевой. Судейство вроде бы и отражает общий расклад сил, но по деталям можно спорить. А когда фигуристок разделяют 1-2 балла, детали крайне важны — они стоят как раз столько. Как показали Семененко и Гуменник, важны даже не детали, а атомы и кварки этих деталей. Судейством вчера, кстати, были недовольны и некоторые тренеры фигуристок из условного третьего эшелона, которые получили в районе 60 баллов — мол, судьи занижают.

Но разберемся с первой тройкой.

Выиграла короткую программу Софья Акатьева — и как представляется, по делу. У Елизаветы Туктамышевой она выиграла 1,61 балла — но расстояние могло быть иным.

Акатьева сделала фантастический тройной аксель, за который получила +3,09 по GOE. Он действительно был почти идеальным — почти нулевой преротейшн (скручивание коньком оборотов на льду до отрыва), высота, пролет и так далее. И он сильнее туктамышевского. К флипу тоже претензий нет. А вот лутц... судите сами.

Лутц Акатьевой и Туктамышевой. Скриншот из трансляции Первого канала

Это картинка двух лутцов — Акатьевой и Туктамышевой. Если на правом очевидно проглядывается наружное ребро, то на левом его нет. Так что при всем уважении и любви к Максиму Транькову как человеку, умеющему делать фигурное катание интересным, его слова в эфире «здорово, четко с наружного ребра, в техническом плане, думаю, мало к чему можно придраться в этой короткой программе», скажем, оптимистичны. Судьи могли придраться — и им даже стоило это сделать. А нам стоит сказать спасибо операторам и режиссерам, которые просто потрясно снимают этот чемпионат и сезон в целом.

Акатьева действительно показывает наружное ребро за мгновения до прыжка, но в момент отрыва оно выправляется на неясное.

Ноги Акатьевой в момент отрыва. Скриншот из трансляции Первого канала

Акатьева получила за лутц + тулуп +1,77. Столько же Туктамышева. Очевидно, так быть не должно. Даже если мы признаём, что судить в России своих надо лояльно, то тогда, может, стоит поднять надбавки Туктамышевой. Если не хочется ставить в протоколе восклицательный знак напротив Сони, которая, выдала в первый день действительно суперсконцентрированное катание.

Муравьевой могли занизить технику, но повысить компоненты

Есть вопросы и по оценкам Софьи Муравьевой. Она крайне обидно упала в конце программе на дорожке, в протоколе есть буква F, означающая падение. А согласно коммюнике ISU, за падения в дорожках шагов может быть только одна оценка, и это «-5». Если бы судьи их выставили, то Муравьева набрала бы не 79,96 балла, а 79,24.

Другой вопрос, что и компоненты у Муравьевой могли быть повыше, и ими она могла бы компенсировать потери. Но компоненты — слишком субъективная материя. В пятницу они распределились так: Валиева — 37,77, Туктамышева — 37,34, Акатьева — 36,58, Муравьева — 36,48. Все-таки не кажется, что Муравьева должна проигрывать Акатьевой и Туктамышевой. Может, поднять компоненты можно было даже и обеим Софьям. Но спорить о второй оценке в фигурном катании в принципе бесперспективно. В футболе не за каждый жесткий фол судья поставит желтую карточку, так и тут — все зависит от того, как он или она видит прокат. Критерии слишком размыты.

Так или иначе, но перед решающим днем чемпионата сохраняется очень высокая плотность. Как минимум четыре фигуристки претендуют на золото, а значит, женщины еще могут не уступить по интриге мужчинам.