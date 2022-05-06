В фигурном катании изменили правила. Это удар по Тутберидзе?

Развенчиваем стереотипы о новых правилах, вводимых ISU .

На этой неделе Международный союз конькобежцев на своем сайте опубликовал рекомендации судьям о выставлении оценок на новый сезон. Они заметно отличаются от предыдущих — появились сразу несколько новых черт, которые могут изменить оценки фигуристов и ударить по многим лидерам. Некоторые рьяные болельщики уже успели их окрестить поправками против Тутберидзе или даже лично против Валиевой и Щербаковой. Разбираемся, так ли это.

Что изменилось?

Про то, что правила необходимо корректировать и судить жестче, я слышал от зарубежных, да и российских тренеров не раз. Особенно ярко этот разговор возникал после каких-нибудь крупных соревнований, где условная ученица Тутберидзе «привозила» своим соперницам под 30-50 баллов. Тогда у их менее успешных соперников сквозило в разговорах: «Ну конечно, если давать делать такие прыжки...» И далее шел набор из аргументов — никак не судится отрыв при прыжке, на котором можно отыграть полоборота, а то и больше (преротейшн), неправильное ребро на лутце, да еще когда все ребро ставится плашмя на лед, «читерство» в каскадах и другое.

В общем, тема в фигурном катании была актуальной и отнюдь не тлеющей. Вот ISU и решил действовать. Правда, воспринимать эти поправки как удар по какому бы то ни было штабу — примитивизация и конспирология.

Так займемся депримитивизацией.

В чем заключаются изменения?

1. Снижение GOE на -1 или -2 за касание льда свободной ногой (в том числе между прыжками).

2. Снижение GOE на -1 или -2 за смену ребра между прыжками в каскаде.

3. Разъяснено конкретно, что такое плохой отрыв, за который GOE снижается от -1 до -3. Это использование полного ребра на зубцовых прыжках, исполнение тулупа как «ту-акселя» и лишние обороты на льду перед отрывом. На всякий случай — иллюстрация пункта про «ту-аксель».

4. Из изменений без санкций бросается в глаза новый подход к вращениям, дорожкам шагов и хореодорожкам — их стараются делать чище и интереснее.

Наших бьют?

Фокус внимания, конечно, на первых трех параметрах, которые могут отдельным фигуристам снизить оценки на несколько баллов.

Когда говорят о том, что пострадают Валиева и Щербакова, это правда. Что такое пункт про касание льда свободной ногой? Это ситуация в каскадах с риттбергером, когда фигуристы задевают покрытие не только правой ногой, с которой и должны исполнять прыжок, но и левой. Даже по этому видео можно рассмотреть, что техника Алины Загитовой почетче, чем у Анны.

Каскады с риттбергером технически очень сложны, и как-то олимпийская чемпионка Пекина говорила, что их можно было бы и оценивать повыше, — но в итоге теперь у нее могут забрать десятые балла, так как ошибка при каскаде лутц + риттбергер у нее наблюдалась. Правда, далеко не только у нее. Юма Кагияма — куда более очевидный кандидат. Да и многие другие.

Плохой отрыв — да, это отчасти удар по российским одиночницам. Потому что, как говорил мне как-то один из тренеров, при исполнении многооборотного прыжка один из важнейших факторов — это сколько ты украдешь градусов на льду. Исполнить сложный четверной без преротейшна крайне сложно. На двух ногах человек чувствует себя надежнее, чем на одной, поэтому фигуристы стараются скрутить как можно больше на льду. Да, такое было и у Валиевой, и у Щербаковой. Но далеко не только у них. К этому трюку прибегают Трусова, Щербакова, Туктамышева, Уно, Грассль, Сакамото, Чжоу, да даже Чен. Короче, все. Технически сделать прыжок как в учебнике, так называемом текстбуке, крайне сложно.

Вопрос лишь в мере. На Западе действительно считают, что россияне сделали преротейшн своим главным союзником.

А вот возмущаются отрывом на лутце Дмитрия Алиева итальянцы.

Но до сих пор это на каралось правилами, так что россияне просто по максимуму это использовали. Теперь такую возможность забирают.

Подкоп под Валиеву

Наконец, отдельно скажем о смене ребра между прыжками. Имеется в виду так называемая перетяжка, когда фигурист для получения дополнительной скорости «виляет» ногой перед вторым прыжком. Это действительно чаще всего наблюдалось у Валиевой. Но, опять же, до этого не судилось — это подтверждали «СЭ» судьи ISU. Теперь ситуация изменится.

Пример такой смены ребра можно увидеть в замедленной съемке даже в олимпийской программе.

Реформы дают основания болельщикам Александры Трусовой порассуждать, что по таким правилам она бы выиграла Олимпиаду. Это отдельное ответвление в интернет-дискуссиях. Мол, тогда бы не было тех 4 баллов между ней и Щербаковой, а прыжковая техника у нее чище. Отчасти это правда, но давайте тогда признаемся, что к пяти приземленным четверным серебряной призерки тоже есть вопросы. Может быть, она пострадает от новых правил и меньше, но к ее прыжкам, в том числе к флипу и отрывам на четверных, тоже бывают вопросы.

И в этом суть нововведений. Не нужно думать, что они направлены против вашего кумира лично, тренерских штабов или великой России. Скорее они направлены на что-то — например, на чистоту прыжковой техники в мировом фигурном катании. И в такой формулировке правила должны будут спрессовать лидеров и отстающих, так как фаворитам ошибки на прыжках часто прощали. Но будут ли люди за столиками судить все эти технические погрешности или элемент политики и избирательности сохранится? Впрочем, это уже совсем другая история.