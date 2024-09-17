В сезоне-2024/25 состоится турнир по фигурному катанию на льду озера Байкал

В сезоне-2024/25 один из российских турниров по фигурному катанию будет проведен на льду озера Байкал. Об этом сообщает официальный сайт «Первого канала».

Сезон открыли контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге (14-15 сентября).

Помимо байкальского турнира, в рамках отечественных соревнований по фигурному катанию пройдут финал Гран-при, Кубок Первого канала среди юниоров и еще несколько командных турниров. Чемпионат России по данному виду спорта впервые примет Омск.