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Сегодня, 14:01

Трусова-Игнатова вошла в предварительный состав сборной России на контрольные прокаты в сентябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный состав национальной команды для участия в контрольных прокатах в сентябре.

В состав сборной вошла серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова. Она подписана как Александра Трусова-Игнатова. 17 августа фигуристка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, который также вошел в предварительный состав.

Состав сборной России на контрольные прокаты в сентябре

Женщины:

Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Александра Трусова-Игнатова, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины:

Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.

Источник: ФФККР
Фигурное катание
Александра Трусова
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