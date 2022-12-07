Прыжковый чемпионат — огонь! Но, кажется, взять титул и миллион должен был другой человек

Смотрим на огненный по идее и формату турнир с новой стороны.

Первый в истории чемпионат России по прыжкам прошел в минувшие выходные в Петербурге. Мнений о нем от фигуристов и непосредственных участников было не так много — во-первых, потому что возможность поговорить со спортсменами у пишущих журналистов была минимальная и сводилась к ловле на живца в мороз среди фанатов у «Юбилейного». Во-вторых, можно предположить, что существуют контрактные обязательства.

Сегодня разбор на нашем YouTube-канале «Кваксель» проведет яркий эксперт российского фигурного катания Бетина Попова, мы же тезисно и схематично постараемся подбить итоги первого в истории такого турнира. Однозначно хорошего было больше, чем плохого, но это не значит, что нельзя еще лучше. Ну и главное — да простит меня победитель мужского турнира Григорий Федоров, но кажется, его соперники вряд ли рады тому, как он одержал победу. Сейчас расскажем почему.

Чем турнир хорош?

Но прежде — о плюсах. Их много.

Уникальность. Это первый в таком роде турнир лет за 20, а если не брать попытки сделать прыжковые турниры в начале XX века и мартовский Кубок Первого канала, то абсолютно первый в истории. В фигурном катании не применяется система плей-офф — ее применили. Очень сильный шаг федерации и Первого канала.

Динамика. Турнир был построен таким телевизионным образом, что почти не содержал пауз. При этом грамотно вплетались ремарки ведущих и конферансье (сейчас не обсуждаем их качество). Наконец-то стали показывать базовую стоимость элементов, чему на соревнованиях уделяется минимум времени. По-хорошему табличку со стоимостью прыжков надо выводить на экран несколько за любую трансляцию, чтобы зритель-обыватель понимал, что прыжки различаются по сложности и что их вообще всего шесть (семь с ойлером).

Непредсказуемость. То, чего как воздуха не хватает фигурному катанию. При существовании так называемого «рейтинга» или «репутации» фигуристу второго эшелона практически нереально победить лидера без его фатальных ошибок. Пример: Валиева и Зинина делают практически одинаковый контент в короткой программе — двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной тулуп. Но между ними на Гран-при в Москве образовалось 13 баллов. Чтобы их нивелировать, Зининой нужно даже не одно, а два падения Камилы — только тогда она при том же контенте ее обгонит.

В прыжковом турнире такого нет. Подкорректировать результаты можно, но фактор случайности в разы ощутимее. Поэтому в мужской турнир может ворваться юниор Григорий Федоров и обыграть всех, забрав чек на миллион в такси до гостиницы.

Что можно сделать?

Теперь к тому, что можно улучшить.

Разнообразить прыжки. Первая критическая точка: фигуристы могли пройти всю турнирную сетку с одним прыжком, вообще не меняя подход. Как верно заметил Федоров: «Идея топчик. Прыгнул лутц — и все». Наверное, требование показать два разных прыжка в одной дуэли зарегулирует правила. Но оно напрашивается. Возможно, стоит ввести обязательство исполнить минимум две попытки двух-трех разных прыжков по ходу турнира, а попытки расходует спортсмен по своему усмотрению — но это сложно будет понять зрителям. Что-то для разнообразия придумывать надо — это не критика, а предложение подумать о прогрессе турнира. В ту же стопку — включение в личный турнир каскадов, к примеру, третьим элементом. Хотя на каскаде велика степень ошибки и он не может уравниваться с сильным прыжком. Возможно, эту опцию нужно оставить только для финала.

Расширить представительство. До сих пор удивительно и обидно, что в женском прыжковом турнире поучаствовали только 10 фигуристок. Неизвестно о причинах снятия/неучастия Софьи Самоделкиной, Александры Трусовой, Елизаветы Туктамышевой. В идеале, если создавать из прыжковой истории сериал, нужно делать полноценный чемпионат России, к примеру, по схеме чемпионата мира по футболу. 32 участника, 8 групп по 4 спортсмена, сначала «матчи» каждый с каждым, затем плей-офф. Это 64 дуэли. У мужчин и женщин за воскресенье получилось 19.

Возможно, получится немного затянуто, но соревнования по фигурному катанию обычно и так идут весь день. В конце концов, 32, 48 или 64 участника легко можно разделить в схеме на вылет, но тогда нужен посев — например, по результатам рейтинга российских фигуристов, который ввела федерация перед сезоном-2022/23. Как раз пригодится.

Добавить пары. Наконец, расширять турнир можно и по дисциплинам. Если мужчины и женщины провели личный турнир, почему-то же самое не могут сделать пары? За них и разнообразие элементов, и 16 штук точно наберется. Нет понимания, как ангажировать танцоров — их будущее скорее в некой спайке с телевизионными танцевальными проектами. Например, импровизация под музыку, которую они не знают, в присутствии жюри с людьми из шоу-бизнеса. Вряд ли прыжки танцоров так уж полюбятся публике. Турнир твизлов тоже не поймут.

Что с победителем?

Наконец, к главной теме.

Это, как обычно, судейство. Отдельный вопрос, который не мог не всплыть. Хотя в этот раз — и это тоже достоинство прыжкового турнира — его можно было не заметить. Тем не менее критика судейства (в устах части болельщиков) сводится к радикальному выводу: победители каждого из личных турниров не настоящие. А это практически афера на миллион, как одноименный фильм.

Критика Валиевой. Первый момент: четверные тулупы Валиевой в полуфинале против Акатьевой были не лучше, чем Сонины. Учитывая, что разница между ними минимальна и все попытки были чистые, возможно, стоило прыгать до первого падения или степ-аута. Но ради справедливости — по картинке кажется, что прыжки Валиевой выше, а это одна из главных черт для оценки. Это повод задуматься еще об одном направлении развития — компьютерной графике, которая считала бы высоту прыжка и время в полете. Такая система уже работала на чемпионате мира в Японии. В марте чемпионат там же, в Сайтаме, возможно, мы ее снова увидим.

Максимальная высота прыжка Валиевой.

Максимальная высота прыжка Акатьевой.

Приземление уже заметно чище у Акатьевой, это правда. Судьи могли сделать выбор — и они его сделали в пользу очевидного.

Гораздо красноречивее ситуация с другим миллионером Григорием Федоровым. Сравните два этих лутца. Первый — ученицы Этери Тутберидзе Алисы Двоеглазовой:

Лутц Алисы Двоеглазовой.

Второй — Федорова:

Лутц Григория Федорова.

Разница определенно есть. По правилам при прыжке ребро конька на левой ноге должно быть внешним. Очевидно, такого наклона у Гриши нет. Он красавец — сделал свою работу и впечатал 10 лутцов из 10. Но если бы ему всегда «свистели» неясные ребра и ставили соответствующие оценки, он не прошел бы еще первый отборочный раунд против Артема Ковалева. Как правило, даже прекрасные прыжки с неясного ребра оцениваются на 0. Федоров бы потерял три балла минимум, которые и выиграл у Ковалева. Причем, да простит Григорий, такое ребро было видно даже без замедленного повтора, а значит, оно ну очень неясное.

Вы скажете, что это шоу-турнир и что я придираюсь — и отчасти будете правы. Но миллион рублей разыгрывался не из игрушечных фантиков. Понятно, почему сейчас наши фигуристы судятся лояльно. Понятно, почему в принципе техника четверных у многих фигуристов, и не только российских, хромает. ISU, особенно времен Александра Лакерника, поставил на техническую революцию — и у женщин она получилась так, что дедушка Ленин бы аплодировал. Когда позарез нужны новые многооборотные прыжки, не до качества. И Григорий не виноват: обычно техника закладывается глубоко в детстве.

Но вот фигуристы, хоть и не скажут это публично, прекрасно знают про все ребра и «моргнутые» недокруты друг друга. Не к добру это. Мы уже сделали революцию и прогремели на весь мир — может, пришло время подумать про игру вдолгую?