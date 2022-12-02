Кризис в танцах продолжается? Мы потеряли еще одну сильную пару и рискуем потерять еще две

Дуэт Морозов/Нарижный распался спустя полгода совместной работы.

О том что российские танцы на льду после Олимпиады в Пекине оказались в кризисе, писали много. Но мало кто мог предположить, что впереди новые трудности. Недавно сформированный дуэт Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный объявил о своем распаде. На эту пару делали большую ставку. Конечно, космических оценок как Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину им не ставили, однако они без проблем выиграли все старты, на которых принимали участие, и готовились к рывку на чемпионате страны. Теперь этот ЧР они точно пропускают, но дальше карьеру спортсмены завершать не хотят. В их планах — выступления с новыми партнерами, а это значит, придется снова разбивать скатанные дуэты ради неясных перспектив.

Дэвид тяжело расстался с прежней партнершей, как и Аннабель

Верно говорят, на чужом несчастье своего счастья не построить. Появление пары Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный стало возможным только после того, как разбили два ранее сильных дуэта. Аннабель Морозов выступала с Андреем Багиным, Дэвид Нарижный — с Елизаветой Шанаевой. Они были близки к российскому топу, но, чтобы попасть в число лучших, все-таки чуть-чуть не хватало. Немного отойдем в сторону слухов, без этого в фигурном катании, увы, никак. Нарижному специалисты часто говорили, что он талантливый партнер, но ему нужна сильная девушка рядом — с Шанаевой он якобы теряется. Примерно то же самое слышала и Морозов. Аннабель уверяли, что Андрей Багин — не лучший выбор, и с ним успехов она достичь не сможет. Начало олимпийского цикла — лучшее время для экспериментов, поэтому неудивительно, что именно в прошлое межсезонье ребята решились кардинально перестроить свою карьеру.

Аннабель всегда и во всем поддерживает отец. Николай Морозов — известный хореограф и влиятельный человек в этом виде спорта. Он вышел на Нарижного, и как раз вовремя — Дэвид и так думал над тем, чтобы поменять партнершу. «Это очень туманная история. Но на некоторые мои вопросы я до сих пор не получила ответы, и мне это уже не интересно», — сдержанно, но с явным недовольством вспоминала о расставании с Дэвидом Елизавета. И тут вот что важно понять. Конечно, переходы возможны. Пути расходятся. Когда два фигуриста встают вместе в пару, это не значит, что они обязаны кататься вместе всю жизнь. Пары распадаются, создаются новые, в крайне редких случаях бывшие партнеры даже снова вместе катаются. В самом по себе решении попробовать развиваться иначе, двигать карьеру в другом русле проблемы нет. Но важно то, как именно ты ушел.

Аннабель Морозов и Девид Нарижный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нарижный отказался ехать тренироваться в США

После стольких лет совместной работы, а в пару Шанаева с Нарижным встали еще в 2016 году, хорошо хотя бы найти в себе силы лично сообщить о своем решении и объясниться. Твой партнер этого заслуживает. Но что сделано — то сделано. В паре Морозов/Багин также расставание прошло тяжело, и фигуристы друг с другом не разговаривают. Вне спорта ни Андрей, ни Елизавета не остались. В команде Александра Жулина им нашли новых партнеров — Елизавета теперь в паре с Дроздом, а Андрей — с Софьей Тютюниной. Пары интересные и перспективные, наверняка будут на пьедестале следующего чемпионата России. В отличие от Морозов и Нарижного, они ЧР в Красноярске теперь точно пропустят. Все, что ни делается, — к лучшему, и мы рады появлению новых дуэтов. Однако трудно не думать над тем, ради чего летом разбили успешные скатанные пары и к чему это привело.

Вместе Аннабель и Дэвид выступали меньше чем полгода. В чем причина распада, до конца не ясно. Если снова верить слухам, то говорят, Нарижный хочет кататься вместе со своей возлюбленной, и это не Морозов. По официальной версии, Нарижный не был готов ехать тренироваться в Америку, а Аннабель с отцом Николаем планировала работать именно в США. «Лето Аннабель и Дэвид провели в Америке, что позволило ребятам сильно прогрессировать, — считает Николай Морозов. — Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что взгляды на тренировочный процесс у спортсменов разошлись, в связи с чем дальнейшие совместные тренировки и выступления просто не представляются возможными». Подтверждает версию с отказом лететь в США и Ирина Жук. Официально Морозов/Нарижный катались в группе Жук и Александра Свинина, но по факту тренером для них был скорее отец Аннабель.

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Амбиции Морозов и Нарижного могут разбить два других дуэта

Одна версия необязательно будет опровергать вторую, скорее всего, причины комплексные. Нарижный не видел для себя перспектив с Морозов, а значит, и смысла лететь с ней в Америку не было. Другой вопрос: что они будут делать дальше? Николай уже сказал, что Аннабель карьеру завершать не планирует, и уже сейчас они начнут поиски нового партнера. Но сильные танцоры не растут на деревьях, и, в отличие от парного катания, даже с одиночного подтягивать кого-то смысла мало. Чтобы выбрать парня уровня его дочери, придется снова резать по живому. Среди возможных вариантов — Дарио Чиризано, Максим Некрасов, Валерий Англелопол. Отдельно остановимся на последнем. Про Валерия в узких кругах также говорят, что его талант не получается раскрыть в дуэте с Василисой Кагановской. Парень наверняка слышал об этих разговорах.

Не хочет завершать карьеру и Нарижный. Большой вопрос, конечно, кто согласится выступать с ним после того, как он странным образом прекратил сотрудничество с двумя предыдущими партнершами. Цитируя самого Дэвида, в рамках деловых отношений выбрал лучший для себя путь. Однако он котируется как сильный танцор, поэтому условные Елизавета Пасечник или Ирина Хавронина могут и согласиться. Другое дело, что ради неясных перспектив снова будут разбивать готовые перспективные дуэты. Те же Кагановская/Ангелопол, несмотря на то что юниоры уже сейчас на равных ведут борьбу со взрослыми и очень быстро прогрессируют. Выйти с новым партнером — это значит, по сути, начинать всю работу с нуля. А у нас и так не очень много сейчас сильных танцевальных пар, чтобы ими разбрасываться.

После того как Диана Дэвис и Глеб Смолкин признали, что на ЧР ехать не хотят, из опытных остаются только Худайбердиева и Базин. И то их опыт — третий совместный сезон. Федерация может ставить им какие угодно оценки, но фактов это не изменит. Российские танцы в кризисе, и завершаться этот кризис в ближайшее время не планирует.