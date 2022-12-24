«Меня вдохновил Месси». Невероятное окончание чемпионата России в парах — через слезы и крики

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — двукратные чемпионы России.

Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Итог

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 234,39

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 233,88

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 218,60

Своими одинаковыми баллами у двух лидеров мужское катание на чемпионате России задало высокую планку. Пары не отстали ни разу. В вечной битве двух пар Тамары Москвиной, Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского, сменился победитель. И между ними всего полбалла. Ошибки были у обеих пар — и судьи могли выбрать любую. Решали мелочи. И судьи решили, что пора сменить лидера: своей многолетней борьбой Саша и Дима заслужили золото. Через то, что пришлось им пройти, они очень красочно рассказали на пресс-конференции.

Соперники — великие люди

За третье место тоже была плотная борьба. Там все решили не полбалла, а в 10 раз больше — ровно пять. Но исход может показаться спорным. Тарасова/Морозов ошиблись на трех элементах, Женя дважды сделала «бабочку». Кадырова/Колесов, оставшиеся четвертыми, ошиблись в самом конце — партнерша упала с выброса. Не будь этой ошибки, могли получить и бронзу. Но ребята не стали говорить, что у них украли медаль — и миллион рублей:

— Сделали не максимум из того, что могли сделать. Очень обидно за выброс, потому что знали, что можем его делать. Возможно, этот выброс стоил нам медали. Так вышло. Спасибо Красноярску за мощную поддержку. Спасибо зрителям и нашим тренерам.

— Нет ощущения, что у вас украли медаль?

— Такого ощущения нет. Мы не сильно расстроились. Все-таки Тарасова/Морозов — великие люди и спортсмены, которые долго вместе катаются, а мы только сезон. Нам до их мастерства расти и расти. Их медаль заслуженная.

— Рейтинг сработал?

— Да, в принципе.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сложно смотреть на победы других

По окончании соревнований тоже было эмоционально. Козловский и Бойкова кричали и плакали, а Мишина и Галлямов сидели разбитые. Настя закрыла голову руками и не двигалась, наверное, с минуту.

А на пресс-конференции ребята рассказали, через что им пришлось пройти:

Козловский: Представляете, мы стали двукратными чемпионами России и даже Красноярска, в 2019-м выиграли тоже здесь. Не могу дать иной оценки, кроме эмоциональной. Вы вообще такое любите: утром наш прокат висел на волоске. Из-за одинарного сальхова на тренировке утром вылетел крючок из ботинка. Эта удача, которая помогла выступить. Если бы я был стройнее или коньки чуть прочнее, это могло случиться в прокате. Мы схватили удачу за хвост. И заслужили эту победу.

Бойкова: Очень рады, что вновь стали чемпионами России. Для нас это важно. Так и не поняла, зачем я допустила помарку в этом прокате. Но мы очень рады результату. Получилось, все было не зря.

Козловский: Не буду лукавить, что сложно смотреть на победы других. Но горжусь нами, что мы выстояли этот промежуток без побед. В этом плане очень вдохновляет футбол. Вдохновляет, когда величайший игрок в истории не выигрывает финал в 2014 году, не побеждает несколько лет, а потом берет титул в последней попытке. Меня это мотивирует.

Бойкова: Наверное, для меня самым тяжелым моментом стал чемпионат мира в Стокгольме. Тогда накипело, сильно поссорилась с отцом, два месяца не говорили. Но поняла, что вся проблема была во мне, в моем настрое, что я начала сомневаться. Было очень тяжело, хотелось бросить.

Козловский: Но бросить хотелось всего три минуты, пока коньки снимала.

Бойкова: Ну как сказать. (Смеется.)

Козловский: Саша не тот человек, который бросает все на половине. Это были минутные эмоциональные слабости. Уверяю, что никогда Саша не была замечена в халатном отношении и в самые сложные моменты продолжала работать.