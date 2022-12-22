Мишина и Галлямов побили мировой рекорд. «Домашнее судейство» или по делу?

Как в Красноярске стартовал чемпионат России.

В Красноярске стартовал самый лучший турнир сезона — чемпионат России по фигурному катанию! Открыли программу соревнований танцоры, где прокаты прошли без особых сюрпризов. Разве что выступление лидеров вызвало недоумение, а точнее их оценки. Но все-таки баллы выставляют не сами спортсмены.

Следующими на лед вышли мужчины, которые, как всегда, удивили. Неожиданным было то, что действующий чемпион Марк Кондратюк выпал не просто из тройки — а из десятки! Однако после выступления фигурист пообщался с журналистами и всё объяснил. Ну и нельзя не отметить неожиданный триумф Петра Гуменника — он единственный набрал более 100 баллов за короткую программу и заслуженно лидирует после первого соревновательного дня.

Спортивные пары стали вишенкой на торте. Это была первая очная встреча всех наших лидеров в текущем сезоне. И они не разочаровали: все три дуэта продемонстрировали мощное катание.

Танцевальные интриги

Танцы на льду, ритм танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,70.

2. Елизавета Шанаваева/Павел Дрозд — 79,60.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79,48.

4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99.

5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27.

6. Александра Прокопец/Александр Васькович — 71,22.

Танцевальный турнир с точки зрения интриги, наверное, является самым предсказуемым на чемпионате России. Особенно после снятия пары Кагановская/Ангелопол. Дуэт не смог выступить из-за плохого самочувствия партнерши. А ведь Василиса и Валерий вполне могли побороться за медали соревнований или даже вырвать победу у лидеров. Но этого, увы, не произойдет.

Кагановская не последняя, кому на этом турнире не здоровится. После проката пары Хавронина/Чиризано к журналистам вышел только Дарио. Он объяснил отсутствие Ирины плохим самочувствием. Тем не менее пара показала хорошее выступление, но до лидеров пока не дотянула.

Третью строчку неожиданно для самих себя заняли Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Ребята настолько не рассчитывали на попадание в лидеры, что уже уехали на такси в отель. Но им пришлось возвращаться на пресс-конференцию — такие уж правила. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Это было вполне ожидаемо — пара показала хорошее выступление, фигуристы остались довольны своим катанием.

Чего нельзя сказать о лидерах. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в четвертый раз в сезоне выступили с ошибками. И вновь получили высокие баллы. Но если за оценки самим фигуристам предъявить нечего — все-таки не Лиза с Егором их себе выставляют. То вот к поведению пары есть вопросы. В частности, их дерзкое «без комментариев» на вполне логичные вопросы об ошибках в прокате... Даже Михаил Коляда вполне спокойно отвечает на подобные вещи.

Ну и откровения партнера о болезни и плохом настроении Худайбердиевой стали вершиной айсберга. Разве зрители и журналисты в этом виноваты? Чемпионат России — это всегда праздник. А к вам как к лидерам всегда будет особый интерес. Можно было к этому привыкнуть за первую половину сезона и не выливать на всех свое плохое настроение. Но танцоры предпочли дерзкую модель поведения. Что ж, это их право. Но от лидеров ждешь другого — более позитивного вайба, что ли, если можно так сказать.

Мужской замес

Мужчины, короткая программа

1. Петр Гуменник — 104,47.

2. Евгений Семененко — 99,15.

3. Андрей Мозалев — 98,70.

4. Матвей Ветлугин — 97,58.

5. Александр Самарин — 96,57.

6. Артем Ковалев — 96,49.

В текущем сезоне соревнования среди мужчин представляют особый интерес. Уж больно много сильных одиночников у нас появилось. Борьба получилась достаточно интересной, но лидер был один — и совершенно безоговорочный.

Петр Гуменник стал единственным, кому удалось преодолеть порог в 100 баллов. Его сумасшедший контент — четверной сальхов+тройной тулуп, четверной риттбергер, тройной аксель — позволил ему занять первое место после короткой программы. Фигурист довел до слез своего тренера — Веронику Дайнеко. А после выступления признался — о таких оценках мысли были: «Понимал, что с чистым прокатом должен набирать 100 баллов».

Марк Кондратюк, похоже, свои чемпионские полномочия сложил. Прокат вышел не самым удачным: упал с тройного тулупа в каскаде с лутцем в три оборота, четверной сальхов приземлил со степ-аутом. Растерял фигурист и уровни на непрыжковых элементах. Однако после выступления спортсмен все объяснил: спина мешает кататься в полную силу: «Самочувствие лучше, чем было. Пока, к сожалению, еще боль присутствует, довольно сильная. Начал прыгать чуть больше недели назад. Сомневался — выступать или нет. Первый четверной сделал вчера. Решил, что лучше выступить».

Не все получилось и у Дмитрия Алиева — четверной сальхов со степ-аутом, тройной аксель — через тройки. С учетом нынешней конкуренции чемпион Европы остался только на девятой строчке. Поборолся и Александр Самарин — прыгнул шикарный четверной лутц, тройной аксель. Но испортил каскад и в диалоге с журналистами иронично отметил, что не сильно отстал от более юных соперников.

Такой шутливый настрой поддержал и один из таких «молодых» фигуристов — Матвей Ветлугин. 19-летний спортсмен прыгнул четверной тулуп и каскад лутц+риттбергер и ворвался в четверку сильнейших с очень солидными баллами — 97.58. А свои оценки он в шутку объяснил «грибами».

Еще один молодой фигурист — 19-летний Андрей Мозалев — показал мощное чистое катание. Спортсмен поработал над ошибками — продемонстрировал коньки, которые замотал скотчем. На последнем старте у него оторвался крючок, что помешало ему выступить на высоком уровне. Зато сегодня все было идеально, и ему буквально немного не хватило до 100 баллов. Как и Евгению Семененко, который стал вторым с двумя четверными прыжками. Впрочем, плотность между вторым и пятым местами составляет буквально три балла. И основная борьба у мужчин все же развернется в произвольной программе.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Парные разборки

Пары, короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 85,37.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 84,32.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 81,23.

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 76,68.

5. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 76,34.

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 74,89.

Первая и самая ожидаемая встреча наших сильнейших пар состоялась! Этого турнира парники всегда ждут с особым трепетом, ведь это такой вызов для фигуристов наконец-то в очном формате выяснить, кто же из них сильнее.

Бойкова и Козловский уже встречались с Мишиной и Галлямовым на Мемориале Панина-Коломенкина. И тогда короткую программу выиграли Саша с Димой. Сегодня обе пары были хороши, но Настя с Сашей оказались сильнее — во всяком случае так решили судьи. Но их баллы выше мирового рекорда (85,37) вполне оправданы: шикарные поддержки, выброс-лутц, параллельный тройной сальхов и все непрыжковые элементы на четвертый уровень.

А вот после оценок проката Бойковой и Козловского было странное чувство — как будто им опять недодали. Даже на лице тренера Тамары Москвиной читалось легкое недоумение. У Саши с Димой был более сложный параллельный прыжок — не так давно пара вставила в программы тройной риттбергер. И в целом они показали стильное, красивое и мощное выступление.

«Наконец-то!» — встретила своих учеников Тамара Николаевна. Она была очень впечатлена чистым и сильным прокатом своих учеников. И еще раз — было стойкое чувство, что они должны получить не меньше Мишиной/Галлямова. Но в итоге Саша и Дима проиграли своим товарищам по группе около балла — чуть-чуть по технике и немного в компонентах. «Ну, завтра все равно все с самого начала», — приободрила ребят Москвина.

Эта пара действительно показала чистый прокат. Но когда соперничество проходит на таком высочайшем уровне, как между нашими топовыми парниками, то важен каждый элемент. Вот так Бойковой и Козловскому и аукнулась и дорожка третьего уровня, и подкрутка.

Вмешаться в разборки двух питерских пар по силам было только самым опытным участникам чемпионата России — Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Но они своим шансом не воспользовались и не показали чистый прокат. Партнерша допустила необязательную ошибку на выезде с выброса, как отметил в эфире Первого канала Максим Траньков.

В итоге помарка сразу же отбросила их от двух лидирующих пар на третью строчку. И они уступают фаворитам — Мишиной и Галлямову — целых четыре балла.