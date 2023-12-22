Валиева по-королевски выиграла короткую программу. Она довела до слез Тарасову

Камила лидирует в женском турнире чемпионата России, Петросян — почти в трех баллах.

Чемпионат России

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 81,85

2. Аделия Петросян — 79,06

3. Софья Муравьева — 78,33

Соревнования женщин на чемпионате России стартовали сразу же после горячей разборки мужчин. В этом году чемпионат России остался практически без звезд последних лет, даже Лиза Туктамышева в Челябинске присутствовала только в роли комментатора. Тем интереснее было наблюдать за раскладами в женской одиночке.

Безусловно, особое внимание приковано к звездам группы Этери Тутберидзе. В копилке Камилы Валиевой уже есть два серебра чемпионата России. Золото, завоеванное в 2021 году, выносим за скобки из-за аннулированной допинг-пробы. Поэтому очевидно, что фигуристке хочется стать чемпионкой России.

Также в центре внимания была и юная Аделия Петросян. Для нее это уже третье взрослое национальное первенство, но два предыдущих для нее сложились не слишком удачно. В 2021 году фигуристка стала четвертой (позже поднялась на третью строчку после аннулирования результата Валиевой). А в прошлом сезоне Аделия с падениями исполнила обе программы и заняла лишь пятое место.

Понятно, что на пьедестале, скорее всего, окажутся две самые сильные представительницы группы Тутберидзе. Тем не менее в числе участниц были и другие фигуристки, которые при полных трибунах арены в Челябинске явно горели желанием втиснуться между Валиевой и Петросян. Или даже обойти их.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петросян облегчила контент, Хромых вновь ошиблась

Открывать соревнования предстояло Майе Хромых, которая вернулась после большого перерыва и продолжает бороться с собой. В целом она неплохо справилась с короткой программой — у ученицы Этери Тутберидзе наконец-то получился каскад — стартовый лутц-тулуп, который фигуристка исполнила достойно, как и двойной аксель.

Но вот третий прыжковый элемент Хромых подвел — на флипе она подставила ногу. Поэтому баллы были не самыми высокими — всего 68,40. К тому же Майя получила штрафной балл за перекатку времени. А как известно, ошибки в короткой программе могут стать роковыми.

Выступление уральской фигуристки Яметовой стало одним из самых ярких в первой группе участниц. Сама Татьяна Тарасова назвала ее прокат шедевральным и отметила высокую скорость катания. Вероника вихрем пронеслась по всем элементам своей программы и без грубых ошибок исполнила их. Судьи оценили выступление на 73,85 балла.

Одна из главных претенденток на золото Аделия Петросян на чемпионате России год назад исполняла сложнейший тройной аксель в короткой программе, но упала на лутце. В этом году ученица Тутберидзе выступала с более простым набором. И, как призналась сама фигуристка после проката, облегчить контент пришлось из-за потери тройного акселя.

«Прокатом в целом довольна, но не было тройного акселя — я его потеряла за две недели до чемпионата России. Это моя вина и ошибка, что я его не вернула. Очень сильно извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке тройной аксель, а в итоге я сделала двойной. Надеюсь, что больше такой оплошности я не допущу», — объяснила Аделия журналистам.

Петросян легко справилась со своим прыжковым набором и на большой скорости исполнила остальные элементы. Пробить планку в 80 баллов Аделии не удалось — ее прокат оценили на 79,06. Но качество исполненных элементов и уверенность в катании стали отличной заявкой фигуристки на итоговую победу.

Анна Фролова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Синицына и Фролова пытались навязать борьбу звездам Тутберидзе

В четырех баллах от Петросян оказалась Ксения Синицына, которая закрывала первую разминку женского турнира. Ее женственное и чувственное катание было дополнено чистотой исполненных элементов. Фигуристка показала достойное выступление своей короткой программы.

Но в конечном итоге Ксения проиграла Аделии по два балла и в технике, и в компонентах. Последнее кажется особенно странным, ведь Синицына явно превосходит Петросян в мастерстве катания. Но оценка за этот компонент, как и за два других, у нее оказалась ниже, чем у Петросян. Владение коньком 19-летней фигуристки отметила и Тарасова.

«Это настоящее искусство фигурного катания. Я соскучилась по такому женскому катанию. Абсолютная гармония», — расплылась в комплиментах Татьяна Анатольевна.

Впрочем, сама Синицына оказалась довольна своими баллами: «После того как баллы увидела, немножко шокировалась, потому что 75 — достаточно большая сумма. Не каждый может набрать такую. Порадовалась», — сказала Ксения журналистам.

Еще одной фигуристкой, которой явно было по силам навязать борьбу звездам группы Тутберидзе в короткой программе, стала Анна Фролова. Ученица Евгения Рукавицына, которая в этом сезоне переживает эпоху Ренессанса в своей карьере, столкнулась с трудностями — умудрилась заболеть за день до старта чемпионата.

«Видимо, это талант у меня такой заболевать, когда не надо... Со вчерашнего дня самочувствие не самое лучшее, сегодня каталась на морально волевых. Не настолько серьезно заболела, чтобы сниматься, но температура есть. Температура есть, но я буду бороться», — заявила Фролова журналистам.

Несмотря на болезнь, спортсменка отлично справилась со своим контентом. А ее оценка за компоненты была даже выше, чем у Синицыной. Но надбавки за технический набор у Фроловой были настолько скромными, что в итоге она получила всего 73,53 по сумме и оказалась даже ниже Вероники Яметовой. Фигуристке сняли уровни на дорожке шагов и одном из вращений. И все же Анна заслуживала более высоких баллов за свой прокат.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Муравьева упала на дорожке шагов, Валиева по-королевски закрыла день

В Челябинске выступало достаточно много фигуристок, для которых этот чемпионат России стал первым. Среди них — 15-летняя Дарья Садкова, которая тренируется в штабе Этери Тутберидзе. В этом сезоне фигуристка завоевала две медали на этапах «Гран-при», но дебютный чемпионат страны начала не очень удачно: ошиблась на выезде с лутца и сорванное вращение. С таким прокатом Дарья оказалась далеко от тройки лидеров (64,22).

Фигуристка академии Евгения Плющенко Софья Муравьева на этапе «Гран-при» в Москве в ноябре два дня билась с тройным акселем. Закончилось это падениями, слезами и бронзовой медалью. В Челябинске спортсменка не стала сбавлять оборотов и вновь пошла на риск. Но в этот раз победу одержала Соня.

Мощный и уверенный тройной аксель Муравьевой вызвал эмоциональное «Сделала!» от Татьяны Тарасовой после успешно исполненного прыжка. Но фигуристка неожиданно упала на дорожке шагов. Безусловно, здесь Софья потеряла несколько баллов и по сумме даже уступила Аделии Петросян.

Но стоит отметить, что оценку за компоненты Муравьевой поставили скромную, хоть в ее прокате и была всего одна серьезная ошибка. По технике Соня выиграла, но надбавки за элементы были не очень большими.

Алина Горбачева выступала сразу после Муравьевой и тоже допустила ошибку на дорожке шагов. Во время слайда фигуристка потеряла равновесие, что приравнивается к падению, и получила штрафной балл. В итоге прокат спортсменки оценили совсем скромно — и с суммой 72,09 Алина оказалась только седьмой.

Чемпионка Санкт-Петербурга пропустила начало сезона из-за травмы. На чемпионате России Гущиной также могло и не быть — фигуристка болела перед турниром. Но все же Ксения приехала в Челябинск и выступила. В короткой программе она потеряла балл за перекат по времени и уровни на дороже шагов и на комбинированном вращении со сменой ноги. Ее прокат оценили всего на 66,88.

Самой главной звезде чемпионата России, Камиле Валиевой, выпало закрывать короткую программу, и она сделала это по-королевски. Тройной аксель фигуристка исполнять не планировала, хоть на тренировках и пробовала его. Со своим заявленным контентом справилась блестяще.

Все прыжковые элементы были исполнены безупречно, непрыжковые — на максимальные уровни. Под овации зала и крики «молодец!» Камила вместе с тренерским штабом ожидала оценки — судьям потребовалось некоторое время для выставления баллов. Но нет сомнений в том, что именно Валиева станет лидером в женском турнире.

«Прямо до слез. Я сижу, и слезы капают. Она выше всех на голову», — подытожила выступление Камилы Тарасова в эфире Первого канала.

Гроссмейстерские 81,85 балла и промежуточное первое место — Валиева без особых проблем побеждает в короткой программе и перед произвольной имеет запас в почти три балла от ближайшей соперницы (2,79).