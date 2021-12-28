Тарасова назвала самое яркое событие 2021 года в мире фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» назвала самое яркое событие за 2021 год в мире фигурного катания.

«Считаю чемпионат России самым ярким уходящего года», — сказала Тарасова «СЭ».

Победительницей чемпионата России в одиночном фигурном катании стала Камила Валиева, у мужчин первое место занял Марк Кондратюк. В спортивных парах золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.