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Бойкова и Козловский подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию

09:09
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подвели итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Друзья! Спасибо всем за неимоверно запоминающиеся дни чемпионата России! Мы были безумно рады вновь, спустя 4 года, выступать в нашем родном городе — Санкт-Петербурге! Надеюсь, что мы смогли подарить вам ощущение праздника, радости и чуда. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто болел и переживал за нас! Мы чувствуем вашу поддержку и любовь», — написала Бойкова в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @aleksandraboikova

Козловский также отметил в отдельном посте, что благодаря болельщикам они были увереннее в себе.

«Чемпионат России- особенный турнир, наполненный непередаваемыми для спортсмена эмоциями. Это было эмоционально насыщенное и напряженное время, но благодаря потрясающей энергетике, которую зрители дарили участникам, мы, спортсмены, приобретали уверенность в себе и своих собственных силах.

Отдельная благодарность всем специалистам, которые совершенствуют нашу пару от турнира к турниру и родителям, всегда поддерживающим нас и наши начинания! Всех с наступающим».

Пара заняла второе место на чемпионате страны, получив по сумме двух программ 239,87 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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