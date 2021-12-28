Фигуристка Скопцова опубликовала эмоциональный пост после чемпионата России
15:55
Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала эмоциональный пост в Instagram после чемпионата России.
«А может, и не было бы так больно, если бы я не любила этот спорт так сильно», — написала Скопцова.
Скопцова и Алешин заняли шестое итоговое место на чемпионате страны. Пара набрала 185,72 балла.
Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин (223,37).
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