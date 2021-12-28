Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Фигуристка Скопцова опубликовала эмоциональный пост после чемпионата России

15:55
Теги:

Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала эмоциональный пост в Instagram после чемпионата России.

«А может, и не было бы так больно, если бы я не любила этот спорт так сильно», — написала Скопцова.

Публикация от Anastasia Skoptsova (@nastyaskoptsova)

Скопцова и Алешин заняли шестое итоговое место на чемпионате страны. Пара набрала 185,72 балла.

Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин (223,37).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Премьер Эстонии заявила об использовании русского языка во время поездок на Украину
5
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры