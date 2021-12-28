Фигуристка Скопцова опубликовала эмоциональный пост после чемпионата России

Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала эмоциональный пост в Instagram после чемпионата России.

«А может, и не было бы так больно, если бы я не любила этот спорт так сильно», — написала Скопцова.

Скопцова и Алешин заняли шестое итоговое место на чемпионате страны. Пара набрала 185,72 балла.

Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин (223,37).