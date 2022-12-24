Тарасова: «Чемпионат России намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» оценила уровень парного катания на чемпионате России.

«Как оценю чемпионат России по парному катанию? Мне очень интересно за ним наблюдать. Вообще все виды чемпионата России очень интересные и увлекательные. Намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня», — сказала Тарасова «СЭ».

24 декабря Бойкова и Козловский стали двукратными чемпионами России в парном катании. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.