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Сегодня, 15:05

Тарасова: «Чемпионат России намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня»

Константин Белов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» оценила уровень парного катания на чемпионате России.

«Как оценю чемпионат России по парному катанию? Мне очень интересно за ним наблюдать. Вообще все виды чемпионата России очень интересные и увлекательные. Намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня», — сказала Тарасова «СЭ».

24 декабря Бойкова и Козловский стали двукратными чемпионами России в парном катании. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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