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Сегодня, 15:04

Тарасова и Морозов определились с планами на будущее

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов прокомментировали неудачный прокат произвольной программы на чемпионате России. В Красноярске они стали третьими.

Морозов: — Хотелось, конечно, и лучшего. На этом чемпионате попробовали новый касдад. Но на старте не получился уже. Тренируем его все равно. Пока элемент сырой, стоит еще накатать. Да, немного усложнились и это привело к каким-то сбоям в программе. Но докатали со всеми элементами хорошо, поэтому остались в тройке.

Тяжело ли докатывать программу, несмотря на нелучшее начало? Непросто конечно, а что делать. Поборолись.

Тарасова: — Прошла мимо микста вчера? Мне так нужно было, не хотела отвечать. Хотелось ли так сегодня сделать? Сегодня уже деваться некуда.

— Раньше попадание в тройку — попадание на ЧМ. Что для вас это теперь помимо призовых?

Морозов: — Не знаю. Поездка куда-нибудь еще. Все равно ты в составе сборной отказываешься. Все может случиться при определенных раскладах. Тот же запрет может отмениться. Так что надо продолжать участвовать.

— Говорили, что катаетесь ради удовольствия. Как его при таком катании получать?

Тарасова: — В любом случае же всегда выйти на публику и кататься для них — праздник.

Морозов: — Повторюсь, усложнили произвольную, чтобы уравнять базу с другими парами. Плохой опыт тоже опыт.

Что тогда получили? Пока еще ничего не получили. В любом случае старты нужны, надо выступать. Каждые выступления не связаны между собой.

Не факт, что на одном соревновании ты выступил хорошо, а на следующем — так же. Выступаешь всегда с той подготовкой, которой имеешь на текущий момент. Нет какой-то закономерности. Есть куда стремиться

Дальнейшие планы — это Новый год. Еще какие-то шоу помимо соревнований. В Москве будет. Допускаю, что каскад этот и дальше будем пробовать? Ультра-си уже делали на прыжковом. Довольно хорошо, но оценка оставляет желать лучшего. Так что смысла особо не вижу, раз баллы меньше иногда.

Чемпионами России в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Третий день главного национального турнира в&nbsp;Красноярске. Бойкова и Козловский опередили Мишину и Галлямова на полбалла! Чемпионат России: онлайн-трансляция 24 декабря
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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