Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе, с декабря занимающий пост президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, в интервью «СЭ» прокомментировал высказывание известного хореографа Евгении Матвеевой о «самом лицемерном чемпионате России».

— Как вам мнение Евгении Матвеевой, которая назвала чемпионат России в Петербурге «самым лицемерным за долгие годы»?

— Не могу согласиться. Возьмем пары. На мой взгляд, здесь все закономерно. Результаты первой тройки соответствуют уровню катания. У профессионалов не должно быть никаких вопросов.

— Матвеева не в восторге от проката Тарасовой и Морозова: «Какие бы программы им ни ставили, кто бы с ними ни работал, каждый год сбой в одних и тех же элементах. То сальхов недокрутят, то поддержка выпадет. Сейчас могли и третье место уступить Павлюченко/Ходыкину».

— А мне нравится, как катаются Тарасова и Морозов. Импонирует их стиль — легкий, романтичный. Уверен, на Олимпиаде развернется острейшая борьба за медали между тремя нашими дуэтами и китайской парой Суй/Хань. Они все приблизительно на одном уровне. Кто чище откатает, тот и выиграет.

— Еще Матвеева считает, что Дэвис и Смолкину поставили слишком высокие оценки, а другим танцорам, наоборот, занизили.

— Ой, с танцевальными дуэтами всегда очень сложно. Там чуть меньше элементов — соответственно, меньше возможностей объективно оценить, кто сильнее на данный момент. Допустим, в парном катании сорвал прыжок или поддержку, упал с выброса — любому понятно, что это ошибка. В танцах все не настолько очевидно.

— Безусловно.

— Что касается Дэвис и Смолкина, то сейчас много разговоров вокруг этого дуэта и их оценок на чемпионате страны. Мне трудно комментировать выступление ребят — я же не профессиональный судья в танцах. Но после новогодних каникул приеду в Питер и обязательно поговорю с арбитрами, работавшими на турнире. Пусть четко объяснят, какими критериями руководствовались при выставлении оценок. Хочется разобраться в ситуации. Ну а возвращаясь к итогам последнего чемпионата России...

— Так-так...

— У одиночниц было два явных лидера — Валиева и Трусова. На фоне остальных эти фигуристки со своими четверными прыжками сейчас действительно на другой планете. У мужчин результаты тоже вполне закономерны. Коляда хоть и лидер сборной, но откатался с ошибками — и опустился на второе место. Кондратюк справедливо его обогнал.

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