Антон Сихарулидзе: «Слезы навернулись, когда катались Мишина с Галлямовым и Бойкова с Козловским»

Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе, с декабря занимающий пост президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, в интервью «СЭ» оценил выступление на чемпионате России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

— Недавно вы обронили в интервью: «Когда смотрю соревнования с трибуны, могу и всплакнуть». На чемпионате России такое было?

— Да, слезы навернулись, когда катались Мишина с Галлямовым и Бойкова с Козловским. Обе пары тренируются у Тамары Москвиной, в школе, которую мы поддерживаем уже пятый год. Создали ее и полностью финансируем. Безумно приятно, когда твои воспитанники побеждают на серьезных турнирах. Я же помню, как начиналась школа...

— Как?

— Вообще с пустого места! Многие сомневались в успехе, но всего за четыре года мы смогли подготовить чемпионов мира. Имею в виду Мишину с Галлямовым, которым сейчас и на чемпионате России не было равных. А Бойкова с Козловским завоевали серебро.

— Две классные пары в одной группе в предолимпийский сезон — это проблема?

— Наоборот, в моем понимании это огромный плюс. Постоянная конкуренция только подстегивает. Да вы посмотрите на результаты — с прошлого года на всех крупнейших мировых турнирах обе пары среди лидеров. На последнем чемпионате страны тоже откатались лучше других. Причем были безупречны как в короткой программе, так и в произвольной.

— Как полагаете, кому в подобной ситуации сложнее — первому номеру или второму?

— На этот вопрос у меня нет ответа. Обе пары настолько сильны, что дележ на первых и вторых номеров тут весьма условный. После любого турнира расклад сил может поменяться. Еще раз подчеркну: самое главное — результат. Раз он есть, значит, работа в школе Тамары Николаевны выстроена правильно.

Полностью интервью с Антоном Сихарулидзе читайте на сайте «СЭ»