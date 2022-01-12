Антон Сихарулидзе: «Если Валиева выступит без ошибок, обыграть ее нереально»

Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе, с декабря занимающий пост президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, в интервью «СЭ» прокомментировал выступление на чемпионате России Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

— Вы понимаете, за счет чего можно обыграть Валиеву?

— Пожалуй, с ее нынешним уровнем катания это нереально — при условии, что выступит без грубых ошибок. Камила — безоговорочный фаворит и чемпионата Европы, и Олимпийских игр. На сегодняшний день на голову сильнее всех. Вообще за последние годы в школе Тутберидзе выросла целая плеяда невероятных фигуристок. Тренеры во главе с Этери развивают девочек не только с точки зрения техники, но и ставят очень удачные программы, которые нравятся зрителям. Это достойно восхищения.

— За Щербакову тревожно после не самого убедительного проката на чемпионате России?

— За эти годы Аня проявила себя как настоящий боец. Катала чисто свои программы, несмотря на травмы, болезни, другие трудности. У меня нет сомнений, что лучший прокат Щербаковой в нынешнем сезоне еще впереди.

— Чего не хватило Туктамышевой, чтобы попасть в тройку?

— Сейчас у девочек такая конкуренция, что одна-единственная ошибка способна перечеркнуть всё. К сожалению, в короткой программе Лизе не удался коронный элемент — тройной аксель. Произвольную откатала здорово, но отрыв в баллах от лидеров был уже слишком велик.

— Есть хоть один шанс, что Туктамышева поедет на Олимпиаду?

— Я бы очень хотел, чтобы этот шанс был. Но... Команда уже сформирована. Будем реалистами — если не случится форс-мажора, в Пекин отправятся те же девочки, что выступят в Таллине.

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